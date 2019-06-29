 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
4 0
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
26 0
 
İncirli penaltılarla hedefe vardı
İncirli penaltılarla hedefe vardı
78 0
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
16 0
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
435 0
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
10 0
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
461 0
banner82

Restoranlar iflas noktasında

banner27

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği, turizm sektörünün durgun olduğunu ve özellikle Girne ile Gazimağusa’daki restoranların iflas noktasına geldiğini vurguladı

banner315
Restoranlar iflas noktasında
banner267

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, göreve geldikleri günden beri sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunduklarını, farklı sektörlerin sıkıntılarıyla ilgili bilgi aldıklarını kaydederek, “Yol haritamız netlik kazanmaya başladı” dedi. 
Salih Kayım başkanlığındaki Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği heyetini kabul eden Sucuoğlu, çalışma hayatıyla ilgili de açıklamada bulundu.
Sucuoğlu “Başta kayıt dışılığın önlenmesi, denetimlerin sıklaştırılması olmak üzere, kayıt dışı duruma düşmüş çalışanların kayıt altına alınmasını öngören af uygulaması da hayata geçirilecek yeni açılımlarımız arasında” dedi.
Bakan Sucuoğlu restoran sektörünün, lokomotif sektörler turizm ve eğitimle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, ekonomik koşulların ve dövizdeki yükselmenin insanların cebindeki paranın azalmasına neden olduğunu belirtti.  Çalışma Bakanı, restoranların istihdam için ciddi bir alan olduğunu da söyledi.
Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, turizm sektörünün durgun olduğunu ve  özellikle Girne ile Gazimağusa’daki restoranların iflas  noktasına geldiğini söyledi.
Kayım, sektörün sıkıntılarının çözülmesi konusunda Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.