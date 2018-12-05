banner107
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
132 0
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
124 0
Denner şampiyonluğa tırmandı
Denner şampiyonluğa tırmandı
21 0
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
228 0
Hamitköy dört dörtlük
Hamitköy dört dörtlük
271 0
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
60 0
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
47 0
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
39 0
banner82

Restorancılar Birliği'nde yeni başkan Salih Kayım

banner27

banner210
Restorancılar Birliği'nde yeni başkan Salih Kayım
banner215

Restorancılar Birliği’nin (RES-BİR) 25 Kasım’da gerçekleştirdiği 12. Olağan Genel Kurul’da seçilen yeni yönetim kurulu dün akşam yaptığı ilk toplantısında birlik başkanlığına Salih Kayım’ı getirdi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcısı Temel Kıngır, genel sekreter Taşkın Ataoğlu, lokal sorumlusu Buğra Kopar, basın – sosyal ve kültürel faaliyetler sorumlusu Alpay Orhan Güvenlier, eğitim sorumlusu Ömer Kaya ve sayman Arif Bayraktar oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.