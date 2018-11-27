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Restoran sektörü yeni yönetimini belirledi

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Restoran sektörü yeni yönetimini belirledi
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Restorancılar Birliği (RES-BİR) dün gerçekleştirdiği 12. olağan genel kurul toplantısında yeni dönemin yönetim kurulunu belirledi.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği toplantı salonunda gerçekleşen, Divan Yönetimini Alpay Orhan Güvenliler, Süleyman Gürcafer ve Buğra Kopar’ın oluşturduğu genel kurul genel kurulda başkan Ercan Küçük, faaliyet raporunu üyelere sunduktan sonra yeni dönemde görev almayacağını belirterek yeni yönetime başarı diledi.

Genel Kurul’a katılarak gündem öncesi söz alan Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, sektörün ülke turizminde önemli görevler üstlendiğini belirterek, sektörü oluşturan başta yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşlarla çözüm beklentileri için bir araya gelerek sıkı bir çalışma yapılması gerektiğini, bakanlık olarak her koşulda sektörle uyum içinde çalışmaya özen göstereceklerini bildirdi. Esenyel  küresel sektörün yeni trendi HOTREC (hotel-restoran-cafe) örgütlenmesinin gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Güneyde kabul gördüğünü anımsatarak bununla ilgili sektör yöneticileri ile birlikte çalışma başlatılmasında yarar gördüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından geçilen genel kurulda faaliyet ve mali rapor okunarak oy birliği ile aklandı. Gündem gereği tek liste ile girilen seçimlerde RES-BİR’in yeni dönem yönetimi şu üyelerden oluştu:

“ Taşkın Ataoğlu – Salih Kayım – Arif Bayraktar – Buğra Kopar –Temel Kıngır – Alpay Orhan Güvenlier – Ömer Kaya – Emine Sütcü – Maria Skoullou”

DİSİPLİN KURULU: Mahmut Tolga – Emirali Tatlıdil- Hüseyin M.Gül – Meryem Saygılı- Evren Şanlı- Doğan Ertuğ – Özkan Sarıkaya

DENETLEME KURULU: Nidai Barış – Galip Gök – Mahmut Kaya ”

Restorancılar Birliği yeni yönetimi gelecek hafta içinde ilk toplantısını yaparak başkan ve görev bölümü yapacak. Lha

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