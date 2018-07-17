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Resmi gazeteler artık dijital ortamda

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Resmi gazeteler artık dijital ortamda
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Devlet Basımevi’nin, daha çağdaş ve hızlı hizmet için Resmi Gazete’yi elektronik ortamda yayımlamaya başladığı açıklandı.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Ocak 2018 tarihinden itibaren yayımlanan tüm Resmi Gazete sayılarına basimevi.gov.ct.tr ve KKTC Başbakanlık inter sitesinden ulaşılabilecek.
2018 öncesi Resmi Gazete sayılarının elektronik ortama aktarılması işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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