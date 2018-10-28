Resmi Gazete'den duyurular

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne Ersin Şahdur, Başbakanlık Denetleme Kurulu üyeliğine de Ayşe Öztabay, Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne de Ahmet Aydın atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Aydın daha önce atandığı Plan Proje Müdürlüğü görevinden alındı ve 23 Ekim itibarıyla Trafik Dairesi Müdürlüğü görevine getirildi.

Yeniboğaziçi’ne bağlı Akova köyünde 24 Haziran yerel seçimlerinde ihtiyar heyeti üyesi seçilen Ahmet Aköz istifa etti.

Yüksek Seçim Kurulu, Aköz’ün yerine, ondan sonra en çok oyu alan aday Şükran Keleş’in seçilmiş sayıldığını duyurdu.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÜYELİĞİ İÇİN 2 KASIM’A KADAR BAŞVURU KABUL EDİLİYOR

Cumhuriyet Meclisi, Kişisel Verilerin Korunması Yasası uyarınca oluşturulacak Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği için başvuru kabul ediyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre aday olmak isteyenlerin 2 Kasım’a kadar Meclis Başkanlığı’na başvurması gerekiyor.

SÜRÜŞ EHLİYETİ MÜFETTİŞLİĞİ İÇİN MÜNHAL

Trafik Dairesi’nde üç sürüş ehliyeti müfettişi istihdamı için münhal açıldı.

Sık sık basına da yansıyan sürüş ehliyeti müfettişliği eksikliğinin giderilmesi için açılan münhale başvurmak isteyen ve gerekli nitelikleri taşıyan adayların 21 Aralık’a kadar Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvurması gerekiyor.

Duyuruda, yazılı yarışma sınavının 30 Aralık’ta yapılacağı ve alınacak üç sürüş ehliyeti müfettişinin muhtemel istihdam yerinin Lefkoşa olacağı belirtildi.

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ YASASI YÜRÜRLÜKTE

Meclis’in 8 Ekim’de kabul ettiği Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası Cumhurbaşkanı’nca imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yasa, “gelişen teknolojiye birlikte bilişim sistemlerini kullanarak kamu yararı için kamuya açık alanlarda suçun önlenmesini, güvenliğin sağlanmasını ve korunmasını, yasalara aykırı eylem ve davranışta bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, suçluların tespitini, suçla ilgili delillerin elde edilmesini, trafik güvenliği ve kontrolünü sağlamayı” amaçlıyor.

ONAY YASALARI

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasası; KKTC Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC’de Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin Protokol (Onay) Yasası ve iki ülke arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mtabakat Zaptı (Onay) Yasası da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

20 SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ

Polis Genel Müdürlüğü’ne sivil hizmet görevlisi olarak sınavla 20 kişi alındı. 9’u kadın 11’i erkek 20 kişi ve yedek adaylar 23 Ekim’deki sınavla belirlendi.

TOHUMLUK PATATES

Bakanlar Kurulu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2019 ilkbahar ürünü patates üretimi için ihtiyaç duyulacak tohumluk patates ithali yapmasına karar verdi.

Kararda, TÜK’e 350 ton patates ithal etmesi görevi verildi.

ÇALUDA’YLA İLGİLİ KARAR RESMİ GAZETE’DE

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Cumhuriyet Meclisi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar, Meclis’in 22 Ekim’deki toplantısında oy çokluğuyla almıştı.

Kararın, dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasi amaçlara dayanmadığı, isnadın ciddi olduğu, Meclis’e ve milletvekillerine güvenin sarsılmaması ve bu güvenin güçlendirilmesi, yargının işini yapması ve adaletin sağlanması gerektiği gözetilerek alındığı belirtildi.

AİLE (EVLENME VE BOŞANMA) (DEGİŞİKLİK) YASA TASARISI HALKIN BİLGİSİNE SUNULDU

Aile Yasası’nda değişiklikler öngören Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, görüş ve önerilerin sunulabilmesi için Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarının genel gerekçesine göre, yasada, evlenen kişilerin ve çocuklarının soyadlarına ilişkin birtakım düzenlemeler öngörülüyor.

Tasarıyla, yasada özellikle boşanan kişilerin soyadlarına ilişkin düzenleme tamamen kaldırılırken yerine herhangi bir düzenleme yapılmaması yüzünden yaratılan yasal boşluğun giderilmesi amaçlanıyor. Tasarı yasalaşırsa, boşanan kişiler eski soyadlarına dönebilecek.

Özellikle yurt dışında evlenen veya yaşayan kişilerin soyadlarıyla ilgili karşılaştıkları ciddi sorunların çözmeyi de amaçlayan değişiklik tasarısıyla 1 Ocak 2017’den önce evlenip de soyadına ilişkin beyanname sunmamış kişilerin bu hakkını kullanabilmesini sağlamak için de düzenleme yapıldı.

THY UÇAKLARI YAKLAŞMA ÜCRETİNDEN MUAF

Bakanlar Kurulu, Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürlüğü'nün 31 Ekim - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenleyeceği TK 979 numaralı İstanbul Yeni Havalimanı-Ercan seferlerinin, 5/2013 sayılı Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası uyarınca, yaklaşma ücretinden muaf tutulmasına karar verdi.



