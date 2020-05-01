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Reşat Akar'dan Erdoğan'a sesleniş, Tatar'a sitem

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Reşat Akar'dan Erdoğan'a sesleniş, Tatar'a sitem

Ülkemiz yerel TV kanallarından Diyalog TV'nin yayınları Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından bugün saat 17.15 itibariyle resmen durduruldu.

Yayınları durdurulan Diyalog Tv Yayın Yönetmeni Reşat Akar, yayın kapatılmadan önce “ TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Reşat Akar, “Bizim yayın politikasında Anavatan’a saldırmak yoktur” dedi.

Akar, hükümeti de eleştirdi ve şöyle konuştu:

 “Neredesiniz sayın Ersin Tatar, sayın Başbakan neredesiniz; en fazla buradan izlendiğinizi söylüyordunuz, yıllardır ortaya konan emeklerimizi siliyorlar, sessiz kalıyorsunuz. Sayın Başbakan Yardımcısı, o koltuktan gideceğinizi mi düşünüyorsunuz, o nedenle mi sessiz kalıyorsunuz.”

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