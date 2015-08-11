'Relax sauna Hamam' kapatıldı

Tahrip edip gittiler Girne kent merkezi içinde yaklaşık 3 yıldır, hiçbir izne sahip olmadan faaliyetini sürdüren, masaj adı altında hizmet verdiği duyurulan ama aslında, fuhuş yapılan ve hafta sonları...

Tahrip edip gittiler



Girne kent merkezi içinde yaklaşık 3 yıldır, hiçbir izne sahip olmadan faaliyetini sürdüren, masaj adı altında hizmet verdiği duyurulan ama aslında, fuhuş yapılan ve hafta sonları izne çıkan askerlerin uğrak mekanı olan “Relax” kapandı.

Masaj adı altında fuhuş

Açıldığı günden bugüne eski başkan Sümer Aygın yönetimindeki Girne Belediyesi’nden işletme izni almadan faaliyetini sürdüren işyerine eski belediye yönetiminin göz yumduğu ortaya çıkmıştı. Hatta belediye eski müdürünün, ruhsat bölümüne “acil” imzasıyla ruhsat verilmesini istediği, elde edilen belgede öğrenildi. Ayrıca bu işyerinde kayıtdışı çalışanların olduğu, çalışma dairesi müfettişlerinin yaptığı kontrollerde ortaya çıkmış, hiçbir sağlık belge ve sertifikası olmadan masaj yapıldığı da temel sağlık Hizmetleri görevlilerininkontrolleri sırasında belgelenmiş, iş yerine ceza kesilmişti.

Muradiye Alparslan’a suç duyurusu yapıldı

Faaliyetlerini izinsiz ve yasadışı bir şekilde sürdüren ve fuhuş yapıldığı iddiasıyla gündeme oturan “Relax” isimli iş yeri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün, kayıtdışı işletmelere karşı tutunduğu kararlı tutumu sayesinde kapandı. Adı bir çok sahtekarlık olayına karışan ve hakkında poliste çok sayıda şikayet bulunan işletmeci Muradiye Alparslan, kiraladığı işyeri sahibi Yasin Bengi’ye 100 bin liranın üzerinde kira borcu olduğu, son 3 yılda tek kuruş kira ödemediği de ortaya çıktı.

Zarar verdi ve kaçtı

Tahliye davasının devam ettiği sırada, işyerini boşaltan ve bazı demirbaşlara zarar verip bazılarını da izinsiz alıp götüren Muradiye Alparslan hakkında Girne Adli Şube amirliğine suç duyurusunda bulunuldu. İşletmeci Muradiye Alparslan, kiraladığı konutun 4 adet plastik su deposunu sökerek izinsiz götürdü. Binanın sahip olduğu ve super online tarafından takılan uydu anten sistemini de söken Muradiye Alparslan, TV yayınları için takılan uydu sistemini de kırarak zarar verdi.

Kaynak: Kıbrıs Medyator