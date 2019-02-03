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“Reklam filmi çeker gibi bir olay”

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Müteahhitler Birliği, Bakan Çeler’i, iş güvenliğinden yoksun çalışıldığı gerekçesiyle Ulaştırma Bakanlığı’nın dış boya işlerini durdurmasından dolayı eleştirdi

“Reklam filmi çeker gibi bir olay”
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i, iş güvenliğinden yoksun çalışıldığı gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait binanın dış cephe boya işlerini durdurmasından dolayı eleştirdi.
Cafer Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait binada işçilerin iş güvenliğinden yoksun bir şekilde çalıştırıldığı gerekçesiyle çalışmaların durdurulmasını, “reklam filmi çeker gibi bir olay” ifadeleriyle eleştirdi.
Bakan’ın müfettiş veya iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmadığını belirten Gürcafer, Çalışma Bakanına, hangi kriterlere göre çalışmaları durdurduğunu açıklaması çağrısında bulundu.
 

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