Kuzey Kıbrıs ekonomisinin rekabet edebilirlik puanı 100 üzerinden 55.21 oldu. ve 140 ülke arasında 89’uncu sırada yer bulabildi. Güney Kıbrıs ise 65. 6 puanla 44’üncü sırada yer aldı

Rapora göre, Kuzey Kıbrıs’ın rekabet edebilirliğinde sorunlu kabul edilen alanlar olarak değerlendirilen altyapı, işgücü piyasaları ve makroekonomik istikrar bölümlerinde gerileme devam etti. Kuzey Kıbrıs, ayrıca karayolları altyapısı, kalifiye eleman bulma, mesleki eğitimin kalitesi ve profesyonel yönetime güven başlıklarında en kötü puanları aldı.

Rekabet edebilirlikte 89’uncu sıradayız

Kuzey Kıbrıs ekonomisinin rekabet edebilirlik puanı 100 üzerinden 55.21 oldu ve 140 ülke arasında 89’uncu sırada yer aldı. Güney Kıbrıs ise 44’üncü sırada yer aldı ve puanı 65. 6 oldu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından 11’incisi hazırlanan “Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme” temalı Rekabet Edebilirlik Raporunun sonuçları düzenlenen forumla açıklandı.

Buna göre, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin rekabet Edebilirlik puanı 100 üzerinden 55.21 olarak hesaplandı. Bu rakam 7’lik sistemle 3.88 anlamına geliyor ki Kuzey Kıbrıs’ın geçen yılki puanı 7 üzerinden 3.77 idi.

Bu puanla Kuzey Kıbrıs 140 dünya ekonomisi arasında rekabet Edebilirlik açısından 89’uncu sırada yer aldı… Kuzey Kıbrıs bir önceki rekabet Edebilirlik sıralamasında 137 ülke içinde 109’uncu sırada yer alıyordu.

Kuzey Kıbrıs yerini 20 sıra yukarıya doğru ilerletse de bu puanla Güney Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’ın gerisinde kaldı.

Listenin birinci sırasında ABD, ikinci sırada Singapur, üçüncü sırada ise Almanya yer aldı.

Güney Kıbrıs geçen yıla göre 20 basamak yükselerek 44’üncü sırada yer aldı ve puanı 65. 6 oldu. (Rusya ile aynı)

Türkiye ise 61’inci sırada yer aldı ve puanı 61. 6 oldu.

Geçmiş yıllara göre puanı çok fazla değişmese de KKTC’nin içeriği değişen bazı bölümlerden kaynaklı hem ülke puanı hem de sıralamadaki yeri gelişti.

Rapora göre, Kuzey Kıbrıs’ın rekabet edebilirliğinde sorunlu kabul edilen alanlar olarak değerlendirilen altyapı, işgücü piyasaları ve makroekonomik istikrar bölümlerinde gerileme devam ederken, bu yıl yenilenen ürün piyasaları, finans piyasaları ile bilgi ve bilişim teknolojilerine uyum alanlarında puan açısından olmasa da sıralamada yukarıya doğru bir seyir görüldü.

Kuzey Kıbrıs rekabet edebilirlikte elektriğe erişim, sabit geniş bant internet kullanıcı, nüfus oranlı cep telefonu abone sayısı ve terörizm oranlarında en iyi skor olan 100 puanı elde ederken; karayolları altyapısı, kalifiye eleman bulma, mesleki eğitimin kalitesi ve profesyonel yönetime güven başlıklarında en kötü skorları aldı.

Prof. Dr. Hasan Amca, Dr. Yenal Süreç ve Aytaç Çerkez tarafından hazırlanan rekabet Edebilirlik raporunda bu yılın tema konusu olarak seçilen işletmelerde dijitalleşme konusunda ise dijital dönüşümü sağlayabilen ülkelerin o oranda rekabetçi olabilecekleri vurgulandı.

Raporda Kuzey Kıbrıs’ta dijitalleşme sürecinde yasal çerçevenin oluşturulması, mevzuatın geliştirilmesi, fiziki ve teknik altyapının geliştirilmesi, ar-ge faaliyetlerine devlet katkısı, teknoparkların kurulması ve eğitim sisteminin bu yönde geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

DENİZ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, son 11 yıldır gerçekleştirilen rekabet edebilirlik raporlarında Kuzey Kıbrıs ekonomisinin sağlam temellere oturtulması ve güçlü zeminde kalkınması için gerekli adımların atılmadığı tespitinin yapıldığını söyledi.

Deniz, rekabet edebilirliğini artırabilmesi için de öneriler yapıldığını belirterek, bazı başlıklara işaret etti.

Deniz, “Dış pazarlara yönelik mal ve hizmet üretimini geliştirecek, dış pazarlara erişimini artıracak ve geliştirilerek uygulamaların hayata geçirilmesi, iş yapmayı, yatırım yapmaya cezbedecek ortamın sağlanması, uzun zamandan beri ihtiyaç duyulan vergi reformu, kamu reformu ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen yürütülen e-devlet çalışmalarının tamamlanması, bürokratik işlemlerin süratle ve ciddi oranda hayatımızdan çıkarılması, ulaşım, enerji, eğitim ve sağlık alanlarındaki fiziki altyapının iyileştirilmesi, üretilen ürün ve hizmetlerin uluslararası standartlara ulaştırılması” gerektiğine değindi. Bunların reformcu bir zihniyetle ele alınması gerektiğini belirten Deniz, “Her yıl farklı temalar altında yapılan raporun dikkate alınıp, karar vericiler tarafından uygulamaya konulması için her platformda çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Şirketlerin, dijitalleşme süreçleri için sağlam planlar yapması gerekecektir” Deniz, “Teknolojinin günden güne hayatımızda daha çok yer tutması ve özellikle son dönemde Endüstri 4.0 kavramının öne çıkmış olmasının bu yılki tema konusuna gerekçe oluşturduğuna değinerek, şirketlerin ayakta kalmaları ve rekabet edebilir olmaları için dijitalleşme süreçleri için de sağlam planlar yapması gerekecektir” ifadelerini kullandı.