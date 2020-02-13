“Rejim güçlerini her yerde vururuz”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan “Suriye’de rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum” dedi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin gerçekleştirdiği 2 hain saldırı sonucu toplam 14 Türk askerinin şehit olmasının ardından, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP grup toplantısında, bölgede atılacak adımları açıkladı. Erdoğan, "Askerlerimize zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum' diye konuştu.

'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarına yanıt veren Erdoğan, ''FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir" diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

“Rejim saldırıları nedeniyle İdlib'de Şehit sayısı 14'ü yaralı sayısı 45'i buldu.

Amaç sahayı tamamen boşaltmaktır. Verilen sözlere riayet edilmesini bekledik bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. Bu saldırılar doğrudan askerlerimizi hedef almaya başladı.

Amaç sahayı tamamen boşaltmaktır. Verilen sözlere riayet edilmesini bekledik bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. Bu saldırılar doğrudan askerlerimizi hedef almaya başladı.

Madem durum bu biz de lafa değil sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi gözlem noktaları gerisine çıkartmakta kararlıyız. Havada karada ne gerekiyorsa tereddüt etmeden bunu yapacağız. İdlib’deki askeri gücümüzü tahkim ettik. Artık kimsenin taşkınlığına, satılmışlığına göz yumacak değiliz. Herkes gözünü kapasa sırtını dönse de Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır. İdlib'de rejim ve Ruslar ile rejimle birlikte hareket eden güçlerin doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını çizmek istiyorum. Amaç bölge halkını sınırlarımıza doğru harekete zorlayarak sahayı boşaltmaktır.

Bir süredir bu saldırılar doğrudan askerlerimizi hedef almaya başladı. Madem durum bu öyleyse biz de artık lafa değil sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi gözlem sınırlarımızın gerisine çekmekte kararlıyız.

Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde İdlib ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum.

Bu şahıs son günlerde FETÖ’nün siyasi ayağı diye esip gürlemeye başladı. Bugün burada FETÖ’nün siyasi ayağını ben size adeta ekran diyebileceğim duvarda açıklıyorum.

Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. FETÖ’nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve ekibidir.

*FETÖ’yü suç örgütü olarak ilan eden ve o MGK kararının altında imzası olan benim. Baykal’ın yerine Kılıçdaroğlu’nun gelmesi ile CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren FETÖ. Baykal’a kaset kumpasının savcısı FETÖ’den ihraç edildi.