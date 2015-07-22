Reis Süpermarket hırsızların çaldıkları paralarla uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı

Lefkoşa ve Hamitköy’deki Reis Süpermarketlerden toplam 5 bin TL’lik nakit paraları çalan Umutcan Gülmez ile Aytaç Aslan ve onlara yardım ederek paraları birlikte harcayan İsmail Volkan ve Mine Öksüz...

Lefkoşa ve Hamitköy’deki Reis Süpermarketlerden toplam 5 bin TL’lik nakit paraları çalan Umutcan Gülmez ile Aytaç Aslan ve onlara yardım ederek paraları birlikte harcayan İsmail Volkan ve Mine Öksüz tutuklandı. Hırsızların çaldıkları paralarla uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 8 Temmuz tarihinde meydana gelen dükkân açma hırsızlık ve Uyuşturucu madde tasarruf ve kullanma suçlarından methaldar olan zanlılar Umutcan Gülmez, Aytaç Aslan, İsmail Volkan ve Mine Öksüz tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Adli Şubede görevli polis memuru Fahri Gümüşsoy olayla ilgili bulguları aktardı. Gümüşsoy huzurda bulunan zanlılar Umutcan Gülmez, Aytaç Aslan’ın 8 Temmuz tarihinde saat 04.30 sıralarında Lefkoşa’da Şht Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Reis Süpermarket isimli iş yerinin doğuya bakan camını kırarak içeri girdiklerini söyledi. Polis zanlıların içeriye girdikten sonra 6 adet kasiyer para kasası içerisinde muhafaza edilen toplam 2400 TL nakit parayı çaldıklarını söyledi. Polis diğer zanlılar İsmail Volkan ve Mine Öksüz’ün olay yerinden paralarla kaçan zanlılar Gülmez ve Aslan’a yardım ettiklerini ve çalıntı olduğunu bildikleri paraları birlikte harcadıklarını söyledi. Polis memuru Fahri Gümüşsoy zanlılar Umutcan Gülmez, Aytaç Aslan’ın yeniden anlaşarak 18 Temmuz tarihinde de saat 03.40 raddelerinde zanlı İsmail Volkan’ın şoförlüğünde bu seferde Hamitköy’de faaliyet gösteren Reis Market şubesine gittiklerini ve marketin batıya bakan penceresini kırarak içeri girdikten sonra içerde kasalarda bulunan toplam 2575 TL nakit parayı sirkat ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Zanlı Mine Öksüz’ün ise zanlılarla birlikte çalıntı olduğunu bildiği paraları harcadığını söyleyen polis zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadede çalmış oldukları paralardan bir kısmı ile Lefkoşa’da bir şahıstan uyuşturucu madde aldıklarını ve kullandıkları yönünde beyanda bulunduklarını da söyledi.

Tahkikatı yürüten Polis Memuru Fahri Gümüşsoy zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve salimen yürütüle bilmesi için 3 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Gökhan Asafoğulları huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.