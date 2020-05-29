Reel sektöre 88.5 milyon TL’lik hibe kredi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, reel sektöre 88.5 milyon TL’lik hibe kredinin yanı sıra 6 ay ödemesiz, 24 ay vadeli ve yüzde 8 veya yüzde 9 düşük faizli kredi imkanı sağlayacaklarını vurguladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde yapılacak maddi yardımla, reel sektöre “hibe kredi” ve “şartları uygun kredi” vermek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını cevaplandıran Hasan Taçoy, altyapı projeleri için verilecek 245 milyon TL’lik hibenin yanı sıra, ihtiyaçlı işyerlerine, küçük esnafa belirlenen kriterler çerçevesinde 88.5 milyon TL’lik bir “hibe kredi” vereceklerini açıkladı.

Söz konusu 88.5 milyon TL’nin geri dönüş hesaplarından 2017 yılından devreden nakit veriye dahil olduğunu belirten Hasan Taçoy, hesapta bulunan ABD Doları ve İngiliz Sterlininin 31 Aralık 2017 KKTC Merkez Bankası kuru ile hesaplanarak toplama dahil edildiğini söyledi.

Hasan Taçoy, reel sektöre 88.5 milyon TL’lik hibe kredinin yanı sıra 6 ay ödemesiz, 24 ay vadeli ve yüzde 8 veya yüzde 9 düşük faizli kredi imkanı sağlayacaklarını vurguladı.

Sağlanacak hibe kredinin altyapısının hazırlanmaya çalışıldığını, kriterlerinin belirleneceğini anlatan Taçoy, bu çalışmalar tamamlandığında bunların haziran ayı içerisinde açıklanacak ikinci ekonomik paketin içinde yer alacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Yatırım Geliştirme Ajansı’nın (YAGA) da bu çerçevede yatırımlarla ilgili çalışma yapacağını da ifade eden Taçoy, “imzalanan anlaşmanın reel sektöre katkı olmadığını” söylemenin doğru olmadığını, iş çevrelerinin, küçük esnafın gemisini yüzdürmesi için ciddi katkılar yapacaklarını vurguladı.