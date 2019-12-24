Rapor var, ancak sorumlular yok

Ciklos mevkiinde geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketi sonucunda yaşanan dört can kaybıyla ile ilgili komite raporu dün Meclis’te görüşüldü. Polis tarafından hazırlanan dosya ise Başsavcılık’ta bulunuyor. Konunun yargıya taşınıp taşınmayacağını Başsavcılık belirleyecek

Rapor üzerine konuşan Ulaştırma Bakanı Atakan, aracın korkuluk olmayan yerden yuvarlandığının teyide muhtaç olduğunu, görgü tanıklarıyla polisin raporunun birbiriyle çeliştiğini dile getirdi

TDP Başkanı Özyiğit ise “İhaleleri Ankara’ya bıraktık. Kontrolü kim yaptı? Ne projeye ne mühendise ulaşılamadı. Karayolları Dairesi bostan korkuluğu mu?” dedi. TDP milletvekili Angolemli de önemli olanın rapor hazırlanması değil, sorumluların bulunması ve cezalandırılması olduğunu söyledi

CTP milletvekili Fikri Toros ise felaketin standart eksikliği nedeniyle yaşandığını vurgulayarak, “Yol ve trafik standartları AB direktifleri ile uyumlaştırmalı. İster Ankara’da ister Lefkoşa’da olsun, yapılan tüm sözleşmelerde AB standartları esas olmalı” diye konuştu

“Polis raporu ve tanıklar çelişiyor”

Ulaştırma Bakanı Atakan, aracın korkuluk olmayan yerden yuvarlandığının teyide muhtaç olduğunu, görgü tanıklarıyla polisin raporunun birbiriyle çeliştiğini dile getirdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ciklos’taki sel felaketiyle ilgili rapor üzerine Mecliste söz aldı.

Atakan, bakanlığının yaşanan bu olayın bileşenlerinden sadece biri olduğunu, Genel Kurul’daki bazı konuşmacıların bu olayın müsebbibi olarak bakanlığı göstermesinin doğru olmadığını ifade etti.

Atakan, Ciklos’ta yapımına 2018’de başlanan projenin yol genişletme değil, tadilat ve tamir projesi olduğunu kaydetti. Bakan Atakan, raporu önemli bir çalışma olarak gördüğünü, raporun hazırlanmasına bakanlığın da diğer kurumların da katkıda bulunduğunu söyledi.

Tolga Atakan, “Raporda, Karayolları Dairesi, diğer bakan ve bakanlıkların da görevlerini yerine getirmediği yer aldı. Bunu önemsiyorum ama raporda teyide muhtaç bilgiler var. Bunların tekrardan düşünülmesi gerek” dedi.

Atakan, bahse konu aracın korkuluk olmayan yerden yuvarlandığının teyide muhtaç olduğunu, görgü tanıklarıyla polisin raporunun birbiriyle çeliştiğini dile getirdi.

Ulaştırma Bakanı menfezlerin dolu olduğu bilgilerinin de teyide muhtaç olduğunu belirtti. Atakan, bahse konu bölgede oto korkuluk eksikliği bulunmadığını ancak Boğaz Piknik Alanı’ndan gelen suyun yarattığı erozyonun varolan korkulukları yerinden söktüğünü savundu.

Bakan Atakan ayrıca, menfezlerin önceden temizlenmiş olduğunu, tıkanıklığın sel suları tarafından menfezlere taşınan molozlardan kaynaklandığını kaydetti.

Atakan, “Bu süreçte ciddi dersler alındığı ortada” şeklinde konuştu.

Atakan, çevre konusunda duyarsızlık devam ettikçe istenildiği kadar güzel ve bilimsel çalışma yapılsa da tıkanıkların süreceğini belirtti.

2020’de hayata geçirilecek master planda KKTC Karayolları’nın rolünün etkinleştirileceğini belirten Atakan, zamanı geldiğinde bunun Meclis’le de paylaşılacağını söyledi.

Atakan, raporla hemfikir olmadığı bazı noktalar bulunduğunu söyledi.



Tolga Atakan

“Sorumlu sizsiniz”

YDP Başkanı Arıklı: “Bütün aşamada KKTC yetkilileri devredeydi. Sorumlu sizsiniz”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ciklos’taki sel felaketiyle ilgili rapor üzerine söz aldı.

Yaşanan elim olayın sorumluların görevlerini yerine getirmediğini gösterdiğini belirten Arıklı, “Raporda, menfez temiz olsa, girişi ve çıkışı temiz olsa bu olay yaşanmayacaktı diye çok önemli bir tespit var” dedi.

Bu konuda İnşaat Mühendisleri Odası ile Ulaştırma Bakanlığı’nın karşı karşıya geldiğini söyleyen Arıklı, “İhale Türkiye’de yapıldı. Kazanan firma bizim yetkilileri ciddiye almadan yolu yaptı. Proje ve kontrolörlük Türkiye’ye aitti. Her şey bizim dışımızda oldubitti şeklinde bir hava yaratıldı. Bizim irademiz ve bilgimiz dışında bir yol yaptılar, bize teslim ettiler, biz de olduğu gibi kabul ettik, öyle mi? Raporun son bölümü talihsiz. Bütün aşamada KKTC yetkilileri devredeydi. Sorumlu sizsiniz…” ifadelerini kullandı.

Bu olayda topun Türkiye’ye atıldığını belirten ve bunu eleştiren Arıklı, yol yapım ihalelerinde şartnamelerin, plan ve projenin nasıl hazırlandığını da sordu.

Erhan Arıklı

“Karayolları Dairesi bostan korkuluğu mu?”

TDP Başkanı Özyiğit: “İhaleleri Ankara’ya bıraktık. Kontrolü kim yaptı? Bu olacak iş değil. Karayolları Dairesi bostan korkuluğu mu?”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ciklos’taki sel felaketiyle ilgili rapor üzerine söz aldı. Özyiğit, dörtlü koalisyondan önceki hükümetin söz konusu yolla ilgili karar aldığını, genişletme ve tadilat çalışmasının kendi hükümetleri döneminde başladığını söyledi.

Özyiğit, “Yol neye göre genişletildi, bunu kim denetledi? Belirsizlik var. Projeleri devrettik. İhaleleri Ankara’ya bıraktık. Kontrolü kim yaptı? Bu olacak iş değil. Karayolları Dairesi bostan korkuluğu mu? Niye orda müdür ve görevli personel var? Hiçbir fonksiyonları yoksa orayı da devredelim, gitsin…” şeklinde konuştu.

Osmanlıların ve İngilizlerin köprü ve menfez konusunda yaptığının 1974’ten beri ülkede yapılamadığını belirten Özyiğit, “Bu konuda sınıfta kaldık. Karayolları konusunda da sınıfta kaldık ve bu 4 gencin yaşamına mal oldu” dedi.

Ne projeye ne mühendise ulaşılamadığını söyleyen Özyiğit, “Elbette görüş alalım ama bu ülkenin gerçekleri, kendi coğrafi koşulları var. Bu ülkeye göre projeler yapalım. Bu eksik rapordan üzüntü duyuyorum. Projeye ve mühendise ulaşılmalıydı. Raporda, bizim Karayolları Dairemizin fonksiyonunun olmadığını görmek de çok üzücü” şeklinde konuştu.

Raporların, projelerin Türkiye’den alınması, ülkedeki ilgili birimler tarafından gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Özyiğit, “Birimlerimiz ayağa kalkmalı, sorumluluk almalı, görevini yerine getirmeli” dedi.

Cemal Özyiğit

“Felaketin nedeni standart eksikliği”

CTP milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Ciklos’taki sel felaketiyle ilgili rapor üzerine söz aldı.

Toros, 11 Aralık’ta kurulan komitenin başkanı olduğunu anımsatarak, Haziran 2019’a kadar çalışmalara devam ettiklerini, hükümet değişikliği nedeniyle komite başkanlığı görevini Özdemir Berova’ya devrettiğini söyledi.

Komite ile ilgili olarak önce çalışma yöntemi belirlediklerini söyleyen Toros, başkan olduğu dönemde 6 toplantı yaptıklarını ifade etti, tamamlanmayan çalışmalar için Meclisten ek üç ay daha süre alındığını belirtti. Toros, Meclis’in yaz tatiline girdiğini, çalışmaların bu nedenle ekimde başladığını anlattı.

Komite toplantılarına katılan, kendi bakış açılarını ve katkılarını esirgemeyen kurumlar olduğunu söyleyen ve bunları Meclis kürsüsünden aktaran Toros, “Objektif bir sonuç raporu hazırladığımız kanaatindeyim. Sadece tespitlere değil, böyle bir felaketin yaşanmaması için yol göstergesi önerilere de yer verdik. Rapor olumlu bir sonuç veriyor. Katkı koyan paydaşlara ve komite üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Toros, “Her bulduğum fırsata standartların AB formlarında olması gerektiğini ifade ediyorum. Bu felaketin standart eksikliği nedeniyle yaşandığı ortada. Yol ve trafik standartları AB direktifleri ile uyumlaştırmalı. İster Ankara’da ister Lefkoşa’da olsun, yapılan tüm sözleşmelerde AB standartları esas olmalı. Uygunluk akreditesi standart kurumları tarafından denetlenmedi. Standartların yolda ve trafikte değil, sağlıkta, gıdada, hijyende, her alanda olması gerek” şeklinde konuştu.

Fikri Toros

“Yaşananlardan ders çıkarmıyoruz”

TDP milletvekili Angolemli: “Önemli olan rapor hazırlanması değil, sorumluların bulunması ve cezalandırılmasıdır”

Girne-Lefkoşa ana yolunda 5 Aralık 2018’de meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ilgili yol ve trafik

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli de rapor üzerine söz aldı.

Angolemli, “Önemli olan rapor hazırlanması değil, sorumluların bulunması ve cezalandırılması. Yaşananlardan ders çıkarmıyoruz” dedi.

Yolların karanlık, çizgisiz, çukurlu olduğunu belirten Angolemli, kendisinin de insanların da gece evlerine gitmek için akla karayı seçtiğini söyledi.

Ana yollardaki refüj eksikliklerine dikkat çeken, ana yollara pek çok noktadan çıkış olduğunu söyleyen Angolemli, ülkede her an trafik kazası meydana geldiğini ama önlem alınmadığını söyledi.

Hüseyin Angolemli, “Başıboş bir memlekette yaşıyoruz. Faturasını halk ödüyor. Bu yolları güvenli hale getirmek zorundayız. Meclis trafik konusunu çözmeli. Başka yolumuz yok” dedi.

Hüseyin Angolemli