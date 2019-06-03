Ramzan Bayramı yarın başlıyor

Ramazan Bayramı, yarın başlıyor. Ramazan ayının son orucu bugün tutuluyor. Bayram namazı yarın sabah saat 06.15’te kılınacak.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı halkla bayramlaşacak, Merkezi Cezaevi’nde açık görüş yapılacak.

Bayram boyunca hizmetlerin aksamaması için belediyeler de çeşitli tedbirler aldı.

BAYRAM NAMAZI SAAT 06.15’TE…FİTRE 30 TL

Ramazan Bayramı namazı, yarın sabah saat 06.15’te kılınacak. Din İşleri Başkanlığı bu yıl Ramazan için verilecek fitreyi 30 TL olarak belirlemişti. Fitrelerin, bayram namazından önce verilmesi gerekiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA TEBRİK

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, yarın Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da halkla bayramlaşacak.

KIBRIS TÜRK KUVVETLERİ ALAY KOMUTANLIĞI’NDA HALKLA BAYRAMLAŞMA

Ramazan Bayramı münasebetiyle yarın 11.30’da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve eşinin katılımıyla, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı Askeri Gazinosu’nda bayramlaşma töreni yapılacak.

Halka açık olan faaliyet, basına kapalı şekilde gerçekleştirilecek.

MERKEZİ CEZAEVİ’NDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK

Ramazan Bayramı nedeniyle, Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkum ve tutuklular, Ramazan Bayramı süresince yakınları ile açık görüş yapabilecek.

Ziyaretler, Merkezi Cezaevi tarafından önceden belirlenen program doğrultusunda 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ziyaretçilerin kendini tanıtıcı belge taşımaları ve götürülecek olan yiyeceklerin ziyaret esnasında tüketilebilecek şekilde kısıtlı olması gerekiyor.

HALA SULTAN ZİYARETİ 6 HAZİRAN’DA…

Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle Bayramın 3. Günü olan perşembe günü, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıyla Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleniyor.

Din İşler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarete katılmak için 18 yaş şartı aranıyor ancak velisi beraberinde olmak kaydıyla 10 yaş üstü gençler de ziyarete katılabilecek. Ziyaretçilerin, ziyaret günü yanlarında kimlik kartlarını bulundurmaları ve muhaceret giriş-çıkış sorunu olmaması gerekiyor.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALKIN BAYRAMINI KUTLADI, BAYRAM ÖNLEMLERİNİ DUYURDU

Bu arada, Polis Genel Müdürlüğü de Ramazan Bayramı mesajı yayımladı ve halkın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını vurgulayarak, bayram önlemlerini duyurdu.

Mesajda, “hayatımızda önemli bir yeri bulunan dini bayramlar, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı müstesna günlerden biridir. Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının, sorunların çözümünde de etkili olacağını hiçbir zaman unutmamalıyız” denildi.

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarının kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağını bildirdi.

Polis Genel Müdürlüğü bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun”

Ramazan Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek olan vatandaşların; ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce hırsızlığa ve/veya yangına karşı gerekli tedbirleri almasının polislerin işini bir nebze de olsa kolaylaştıracağı belirtilen açıklamada, halkın evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları, ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmeleri istendi.

Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

LTB BAYRAMDA DA HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala yurttaşların, bayramı belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli görevlendirmeleri yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı. LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla Ramazan Bayramı boyunca hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda, Lefkoşalılar 3 günlük bayram süresi boyunca her türlü şikayetlerini Alo 185 yirmi dört saat çözüm şikayet hattına bildirebilecek.

Zabıta ekipleri bayram süresince görevlerinin başında olacak ve ayrıca Fuar Alanı’nda kurulacak “Bayram Yeri” de dahil denetimlerine devam edecek. Ekipler ayrıca Lefkoşa genelinde kaçak çiçek satan çiçekçi ve işportacıların ürünlerini müsadere edecek.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini gerçekleştirdi. Ayrıca Şubeye bağlı ekipler Fuar alanında de bayram öncesi ve bayram süresince gıda denetimleri gerçekleştirecek.

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması bayram boyunca hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

Ramazan Bayramı’nda Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin İşleri’ne 22 32030, 22 32033, 0548 8340582 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

Bayram süresi boyunca kontürlü sayaç kullanan aboneler LTB binası girişinde bulunan makineden kartları ile diledikleri zaman 60 TL’ye kadar avans su yükleyebilecekler. Ayrıca tüm Lefkoşalılar su faturası, emlak vergisi ve trafik cezası ödemelerini www.lefkosabelediyesi.org web sitesi üzerinden kredi kartları ile kolay ve hızlı bir şekilde ödeyebilirler.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, yurttaşların Ramazan Bayramını kutlayarak, bayramın güven ve huzur içerisinde geçirilmesi için LTB’nin kesintisiz hizmet vereceğini kaydetti. LTB ekiplerinin gerekli tüm önlemleri aldığını belirten Başkan Harmancı, yurttaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için de ilgili şube ekiplerinin 24 saat nöbette olacaklarını vurguladı.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BAYRAM TATİLİNE HAZIR

Gazimağusa Belediyesi, Bayramı süresince ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla hizmetlerini sürdürecek.

Bayram çalışma programı çerçevesinde yapılan düzenlemeye göre, bölgeler belirlenen program çerçevesinde su almaya devam edecek. Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlar için kullandığı 0548 8166030 numaralı telefon aranabilecek.

Gazimağusa Belediyesi ekipleri bayram hazırlığı kapsamında, mevcut mezarlıklarda, eski mezarlıklarda, şehitlikler ve camilerde temizlik çalışması yapıyor. Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut program aynen uygulanırken, sokakların genel temizliği tatil boyunca, sadece ana caddelerde ve meydanlarda devam edecek. 1. ve 2. gün kapalı olacak mezbahanın, bayramın 3. günü saat 14.00’te karantina bölümü açılacak ve hayvan kabul edilecek. Bayramın 3. gününe denk gelen Perşembe Pazarı ise kapalı olacak.

Cenaze ve defin hizmetleri, bayram ve tatil günlerinde de 0548 8166051 numaralı telefondan yirmi dört saat aranabilecek.

Gazimağusa Belediyesi, acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulundururken, vatandaşlar, acil durumlarda Gazimağusa Belediyesi’nin 630 0 500 numaralı telefonunu arayabilecek.

GİRNE BELEDİYESİ DE HİZMETLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRECEK

Girne Belediyesi yaptığı düzenleme doğrultusunda Bayram tatili süresince hizmetlerini aralıksız sürdürecek.

Bayram tatili süresince Girnelilere aksatmadan hizmet verebilmek için bir takım tedbirler alındı. Bayramın birinci günü dahil, çarşı merkezi, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak olan belediye, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetleri verecek.

Bayram öncesinde zabıta ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan Belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Vatandaşların Girne Belediyesi’ni bayram tatili süresince acil durumlarda aşağıda belirtilen telefon numaralarından arayabilecekleri de belirtildi:

“Bayındırlık, İmar 0548 881 21 14, Temizlik İşleri 0533 860 59 73 / 0533 825 01 04, Su İşleri 0542 882 11 18, Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 16, Cenaze ve Defin İşleri 0533 840 52 20, Zabıta (Kolluk) Hizmetleri 0548 882 21 20/0548 888 21 18, Sağlık İşleri 0533 870 20 14.”

Girne Otobüs Terminali’nde Çarşamba günleri kurulan Girne Açık Pazar, Ramazan Bayramı nedeniyle 5 Haziran’da kurulmayacak. Girne Açık Pazar, 12 Haziran Çarşamba gününden itibaren her Çarşamba hizmet vermeye devam edecek. Bayram süresince ayrıca Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi de kapalı olacak.

GÜZELYURT BELEDİYESİ DE TEDBİRLERİNİ ALDI

Güzelyurt Belediyesi Ramazan Bayramı tatili süresince belediye tarafından verilmekte olan hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacı ile birtakım tedbirler alındığını duyurdu.

Kent yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetlerinin tüm tatil süresince, kirliliğe meydan vermemek amacı ile yoğun olarak devam ettirileceği belirtildi.

Merkezde bulunan işyeri ve konutların atıkları, tüm tatil süresince normal program aksatılmadan insanların rahatsız olmayacakları saatlerde ekipler tarafından kaldırılacak.

Normal program dahilinde kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz su verilip herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.

Tüm mezarlıklar bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi. Açıklamaya göre, tatil süresince mezarlıklarda görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi de sağlanacak.

Oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile tatil süresince nöbetçi kolluk ekipleri görevlendirildi.

Tartı Merkezi, talep olmaması nedeni ile bayram tatili süresince kapatılacak ve Bayram sonrası normal programa devam edecek. Tatil süresince 0548 8888101numaralı telefon, gelecek taleplere cevap verecek.

Kesimhane yarın ve Çarşamba günü kapalı olacak, 6 Haziran’da normal programına devam edecek.

Güzelyurt Açık Pazarı ise 8 Haziran Cumartesi açık olacak.

Vatandaşların taleplerini karşılayabilmek ve su konusunda mağdur olmalarını önlemek amacı ile Güzelyurt Belediyesi Hizmet Binası, Çarşamba 09.00- 13.00 saatleri arasında açık olacak.

Açıklamaya göre, alınan tedbirlerin yanısıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 829 3245, 0548 829 3246 numaralı telefon hatları Bayram tatili süresince vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

İSKELE BELEDİYESİ DE BAYRAM İÇİN TEDBİR ALDI

İskele Belediyesi de, 3 gün sürecek Ramazan Bayramı’nın İskele’de huzur içinde geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldığını duyurdu.

Defin ve su işlemlerinin kesintisiz devam edeceği İskele Belediyesi’nde mezbaha ve çöp toplama işlemi ise bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek. İskele Belediyesi’ne; 7 gün 24 saat ulaşılabilecek telefon numarası ise 444 21 22.

SU VE DEFİN İŞLEMLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi; halka hizmet anlayışı çerçevesinde mezarlıklarda da önlemini aldı. Rutin temizliğinin yanı sıra vatandaşın arife günü ve bayram süresince de ziyaretlerinde hiçbir sorun yaşanmaması adına İskele ve köy mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor. Öte yandan bayram tatili süresince defin işlemleri kesintisiz devam edecek. Cenaze ve defin İşlemleri ile ilgili 0548 810 11 05 telefondan bayram süresince de bilgi alınabilecek.

Bu arada bayram süresince oluşabilecek su sıkıntısını da ortadan kaldırmak için önlemler günler öncesinden alındı, bayram süresince bir ekip hazırda bekletilecek. Vatandaşlar su sorunu ile karşılaşmaları durumunda 0548 810 12 29 numaralı telefonu arayabilecekler.

BÜFE KAPALI, PLAJ AÇIK

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda ise Ramazan Bayramı’nın 1. gününde yalnızca büfe kapalı olup plaj vatandaşların kullanımına açık olacak. Bayramın 2. ve 3. Gününde ise halk plajı, rutin işleyişine devam edecek. Yine sahilde bulunan Babutsa Büfe ise bayram süresince açık olacak.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle: “Genel sorun bildirimi: 444 21 22, ustabaşı: 0548 810 11 05, su işleri: 0548 810 12 29, defin işlemleri: 0548 810 11 05”

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle; “Orman Yangın: 177, Polis İmdat: 155, Acil Servis: 112, Yangın: 199, İskele Polis Müdürlüğü: 371 23 33, İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19”

LEFKE BELEDİYESİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Lefke Belediyesi de, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlayarak, tatil süresince kentin huzurlu olması için gerekli önlemleri aldığını duyurdu.

Bayram süresince Lefke Belediyesi’nde ulaşabilecek numaralar şöyle; “Ustabaşı 0533 8262126, Su arıza 0533 8268342, Polis 0392 7287424, Hastane 0392 7236351.”