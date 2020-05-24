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Ramazan Bayramı ile toplu ibadetler de başladı

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Ramazan Bayramı ile toplu ibadetler de başladı

Ramazan Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kılındı.

Ülkede toplu ibadetle ilgili yasaklar bugün bayram namazıyla kalktı. Müslümanlar, namaz sonrasında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sarılarak ve temas kurarak bayramlaşmadı.

Cami girişlerinde cemaate dezenfektan jel verilirken, camiye gelenlerin maske taktığı ve kendi seccadelerini getirdiği görüldü.

Camilerde Kıbrıslı Türklerin yanı sıra KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da yerini aldı.

TATAR, HZ. EBUBEKİR CAMİİ’NDE KILDI

Başbakan Ersin Tatar da bayram namazını Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camii'nde kıldı.

Tatar, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC ve Türkiye'deki halk ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. 

Bu bayramın önemine dikkati çeken Tatar, "Kovid-19'a karşı mücadelede KKTC ve Türkiye'de gösterilen başarı önemlidir. Halkımızın sağlığı ve esenliği için bu mücadeleyi sürdürüyoruz, tedbirlerle bu bayramı kutluyoruz. Daha güzel günler bizim için gelecek." dedi.

Tatar, bu coğrafyada önemli bir mücadele içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkı, her zaman olduğu gibi, Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle burada daha güvenli, refah ve esenlikli bir yaşam için mücadelemizi sürdürmektedir." diye konuştu.

Başbakan Tatar, tüm basın mensupları ve Anadolu Ajansı ailesinin de bayramını kutladı.

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