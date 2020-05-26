Koronavirüs tedbirlerinin gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı bugün sona eriyor. Çalışanlar yarın işbaşı yapacak.

Vatandaşlar, bayramı sınırlı ziyaretlerle veya telefon görüşmeleriyle kutluyor.

Bayram öncesindeki hafta mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı son günlerde normal seviyeye gerilerken, fırtına zaman zaman hayatı zorlaştırdı.

3 günlük bayramda bazı üzücü olaylar da yaşandı. Arife günü Alagadi bölgesinde denizde kaybolan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğer gencin arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor.

Öte yandan dün Türkmenköy’de evinin mutfağında yangın çıkan 75 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan yangınlarda ağaçlar, yüzlerce dönüm biçilmemiş arpa, buğday zarar gördü. Çiftçiler bayram boyunca tarlalarında tahıl hasadına devam etti.

Ülkede meydana gelen trafik kazalarında çok ciddi yaralanmalar olmadı.