RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR

Ramazan ayı yarın başlıyor. Müslüman alemi, tutulacak 1 aylık orucun ardından Ramazan Bayramı’nı kutlayacak. 3 günlük Ramazan Bayramı 24 Mayıs’ta başlayacak.

Din İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Ramazan İmsakiyesi’ne göre, yarın başlayacak Ramazan, 23 Mayıs’ta tamamlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs’ı 20 Mayıs’a bağlayan gece idrak edilecek. Fitre, bu yıl 35 TL olarak belirlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl toplu dini etkinlikler yapılmayacak ve Müslümanlar ramazanı evlerinde idrak edecek.

Bakanlar Kurulunun dün aldığı karara göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur etkinlikleri düzenlenmeyecek.

Pandemi sebebiyle camiler kapalı kalmaya devam ederken, teravih ve mukabele gibi cemaatle yapılan ibadetler de evlerde eda edilecek.

Ülkedeki kurum ve kuruluşlar, bu süreçte ihtiyaç sahibi aile ve kişileri belirleyerek, evlerine yardım paketi ulaştıracak.

DİN İŞLERİ BAŞKANLIĞININ FAALİYETLERİ

Bu arada, Din İşleri Başkanlığı, AA muhabirine, bu yıl ramazan ayında yapmayı planladıkları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Din İşleri Başkanlığı, Kovid-19 sürecinde olduğu gibi ihtiyaç sahibi, çalışmak veya okumak için diğer ülkelerden KKTC'ye gelen ve zor durumda olanları belirleyerek, din görevlileri, cami cemaatinin bağışları, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ile diğer kurum ve kuruluşlarının yardımlarını ramazan ayı boyunca onlara ulaştıracak.

Başkanlık, ramazana ve kandil günlerine özel, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile televizyon programları yapacak.

Kıbrıs Rum kesimindeki Din İşleri Başkanlığı görevlileri de oradaki evsiz ve yardıma muhtaç Müslümanlara, önceden olduğu gibi ramazan ayında da yardım edecek.

Din İşleri Başkanlığı, yardımların yanı sıra Kızılaya da destek verecek, Hayvan ve Doğa Derneği ile de imzalanan protokol uyarınca Kovid-19 nedeniyle sahipsiz kalan sokak hayvanlarına sahip çıkarak, farkındalık oluşturmaya çalışacak.

KKTC'de ilk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görülmesiyle Din İşleri Başkanlığının, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.

14 Mart'ta KKTC Bakanlar Kurulunda alınan karar uyarınca, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, toplu ibadetlerin ikinci bir emre kadar eda edilmeyeceği Din İşleri Başkanlığınca duyrulmuştu.

DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ DE YARDIMLARDA BULUNACAK

Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği de ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği içerisinde ramazan paketi dağıtacak.

Müşavirlik, ramazanı KKTC'de geçiren Müslümanlara sosyal medya hesapları üzerinden mukabele takip imkanı sağlayacak, ülke televizyonlarında yayınlanacak iftar ve sahur programları da düzenleyecek.

Din görevlileri de görev yaptıkları bölgelerdeki vatandaşlara ulaşmak üzere kendi sosyal medya hesapları üzerinden dini etkinlik ve sohbetler organize edecek.

KIZILAY VE EVKAF İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK OLACAK

Türk Kızılayı, ramazan ayı boyunca KKTC'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri dağıtacak.

EVKAF da ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik paketi ulaştıracak.

Üniversiteler ve Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği (CISA) gibi STK'ler üzerinden, ramazanı KKTC'de geçirecek ve durumu olmayan yabancı öğrencilere de yardım yapacak EVKAF'ın bünyesindeki İyilik Gönülleri kuruluşu ise ramazanda çocuklara oyuncak dağıtacak.

KKTC'deki bazı belediyeler de ramazan ayı boyunca iftarlık çıkaracak ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştıracak.

Öte yandan KKTC'deki televizyon kanallarında gençlerin gönüllü olarak seslendirdiği Türkçe ve İngilizce hadisler, program aralarında gösterilecek.



