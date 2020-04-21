Ramazan ayı cuma günü başlıyor

11 ayın sultanı Ramazan, Cuma günü başlayacak. Koronavirüsü salgının gölgesinde başlayacak Ramazan, 23 Mayıs’ta sona erecek. 24 Mayıs’ta ise Ramazan Bayramı’nın birinci günü idrak edilecek

Ramazan ayı Cuma günü koronavirüsü salgının gölgesinde başlıyor. 23 Mayıs’ta sona erecek ayın ardından 24 Mayıs’ta Ramazan Bayramı’nın birinci günü idrak edilecek.

Müslümanların on bir ayın sultanı, sağlık ve şükür ayı kabul ettiği Ramazan ayının ilk teravih namazı perşembe günü kılınacak. Ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Salgından dolayı dini toplu etkinlik ve kutlamalara kısıtlama getirilmesinden dolayı Müslümanların da Ramazan ayında teravih namazları ve iftar yemeklerini kendi evlerinde yerine getirmek zorunda kalacak.

TC Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “2020 Yılı Ramazan Ayı” tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, salgından dolayı iftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Erbaş, "35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Bugün bir yanda salgın hastalık, korku, endişe, diğer yanda savaş, açlık, şiddet ve vahşetin kıskacında inleyen insanlık, Allah'ın varlık ve tabiat için koyduğu ölçülerin bozulmasındaki sorumluluğunu muhasebe etmek zorundadır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti:

"Özellikle sağlık nimetinin önem ve anlam kazandığı bugünlerde, oruç ibadetinin bağışıklık sistemimizi koruyup güçlendirdiği bilimsel gerçeğinin de idrakinde olarak sağlığımız için tehdit oluşturan, başta sigara olmak üzere bütün zararlı alışkanlıkları terk edip yüce Allah’ın bize ikram ettiği bu emanete sahip çıkalım”

Erbaş, Ramazandan önce herkesi kan bağışında bulunmaya da davet etti.

Ali Erbaş, herkesin evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabileceğini, teravih namazının ferdi olarak da kılınabilen bir namaz olduğunu söyledi.

KUTLAMALARA KISITLAMA

Bu arada salgından dolayı dini toplu etkinlik ve kutlamalara kısıtlama getirilmesinden dolayı Müslümanların da Ramazan ayında teravih namazları ve iftar yemeklerini kendi evlerinde yerine getirmek zorunda kalacak.

Salgın nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralları ve sokağa çıkma yasakları, Cuma namazlarının camilerde toplu şekilde kılınması başta olmak üzere, İslami geleneklerin ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelliyor. Müslümanların çoğu bu nedenle beş vakit namazı evlerinde kılıyor.

Malezya, Brunei ve Singapur, halkın büyük rağbet gösterdiği Ramazan pazarlarının bu yıl açılmasına izin vermeyecek. Malezya'da satıcılar bu nedenle Ramazan boyunca yerel yönetimlerce erişime açılan mobil uygulamalar üzerinden ve dijital platformlardan satış yapacak.

Korona salgınından en çok etkilenen ülkelerden İran'da da dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Ramazan ayı boyunca toplu ibadete izin verilmeyeceğine işareti etti.

Kudüs'teki Mescid'i Aksa da Ramazan ayı boyunca kapalı kalacak.

Mısır'daysa din işlerinden sorumlu bakanlık, camilerde verilen iftar yemekleri dahil Ramazan boyunca düzenlenmesi planlanan toplu etkinlikleri iptal etti. Camilerin ibadete kapalı olduğu Mısır'da gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.