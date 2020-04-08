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Ramadan Cemil İşletmeleri'nden Kızılay'a 4.500 adet yardım paketi

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Ramadan Cemil İşletmeleri'nden Kızılay'a 4.500 adet yardım paketi

Ramadan Cemil İşletmeleri koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yardım paketlerini Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ulaştırdı.

Ülkemizde satışı yapılan birçok markanın tedarikçisi olan Ramadan Cemil İşletmeleri direktörü Ramadan Cemil yaptığı paylaşımla, Prima bebek bezi, Pantene şampuan, Alo çamaşır deterjanı ve Fairy bulaşık deterjanından oluşan toplam 4.500 adet ürünlük yardım paketinii, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim ettiklerini açıkladı.

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Etiketler; #Ramadan Cemil İşletmeleri
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