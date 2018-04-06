Rakı severler Hürdeniz’de buluşuyor

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda gerçekleştirilen ve her ay rakıseverleri eğlence dolu akşamlarda buluşturan ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ etkinlik serisi, 14 Nisan Cumartesi akşamı Hürdeniz Fish&Meat Restaurant’ta devam ediyor.

Kıbrıs’ın sevilen seslerinden Eda Girgin’in sahne alacağı gecede konuklar dostlarıyla birlikte eğlenceye doyacak.

Her etkinlikte rakı tutkunlarına bambaşka bir keyif sunan Altın Kadeh Meyhaneleri’nin, Hürdeniz Fish & Meat Restaurant’ta gerçekleşecek gecesi için enfes bir balık menüsü hazırlandı. Gecede, 12 çeşit soğuk meze, 6 çeşit ara sıcak, ana yemek olarak seçilecek ızgara balık, tatlı ve meyveden oluşan fix menünün,meşe fıçıda bekletilen altın lezzetindeki Tekirdağ Rakısı Altın Seri ile buluşacağı eşsiz bir rakı-balık ziyafeti sunulacak.

Saat 20.00’de başlayacak etkinliği kaçırmamak için 0533 868 88 38 ve 0392 816 12 33 numaralı telefonlardan Hürdeniz Fish&Meat Restaurant’a önceden masa rezervasyonu yaptırılması tavsiye ediliyor.