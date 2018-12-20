Raif Özgüren'i kaybettik

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Spor servisi çalışanlarından Kıbrıs Türk Spor Yazarları Genel Sekreteri Raif Özgüren, bu sabah hayata veda etti.

Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Dr burhan Nalbantoğlu hastanesinde tedavi gören Özgülen dün fenalaşarak Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özgüren, bu sabah hayata veda etti.

Özgülen uzun yıllar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Spor servisi çalışmış ayrıca Kıbrıs Türk Spor Yazarları Genel Sekreterliği de yapmıştı. Raif Özgüren'in cenzasezi bugün saat 10.30'da BRT'de yapılacak törenin ardından Lefkoşa Kabristanlığında defnedilecektir.

54 yaşındaki Raif Özgüren, evli ve iki çocuk babasıydı.