Radyo ve televizyonun duayeni Hüseyin Kanatlı yaşamını yitirdi

Tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nde bu sabah yaşamını yitiren Kanatlı, 89 yaşındaydı.

Kıbrıs Türkünün ilk sunucularından biri olarak bilinen Hüseyin Kanatlı, 1959 yılında Kıbrıs Radyo Yayın Korporasyonu Türkçe Bölümü’nde başladığı radyoculuğu, bir röportajında, “bizim çocuğumuz, biz de onun çocuğu” dediği BRT’de sürdürmüş, uzun yıllar ağırlıkla müzik programları yapmıştı.

Hüseyin Kanatlı, geçtiğimiz yıllarda Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) yayımlanan, Nezire Gürkan’ın kendisiyle yaptığı röportajında mesleğe olan tutkusunu, “Mikrofon başında ölmek istiyorum. Bu iş tutku işi, aşk işi… Ben bu işe aşığım” diyerek ifade etmişti.

Asıl mesleği öğretmenlik olan Kanatlı’ya 2 yıl kadar önce, öğrencileri arasında olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Kıbrıs Türk kültür ve sanat hayatı ile radyo, televizyon, gazete yayıncılığına verdiği eşsiz emeklerden ötürü anı plaketi takdim edilmiş; Akıncı, Hüseyin Kanatlı’nın basın, yayın ve televizyonculuk dünyasına ve topluma verdiği hizmetler ile her zaman hatırlanacak bir çınar olduğunu kaydetmişti.

Kanatlı da, 70 yıl boyunca kamu hizmeti verdiğini ve icra ettiği mesleği bir meslekten ziyade bir zevk olarak tanımladığını dile getirmiş, yapmış olduğu kamu hizmetlerinin, Akıncı tarafından anı plaketi ile onurlandırılmasının çok büyük bir manevi değeri olduğunun altını çizmişti.

HÜSEYİN KANATLI KİMDİR?

Kıbrıs Türk halkının ilk sunucularından biri olarak bilinen Hüseyin Kanatlı, uzun yıllar radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgilenmiş, “Plak Yarışı”, “Merhaba Dostlar”, ve “Askerin Saati” programları ile toplumsal bellekte yer etmiş bir edebiyat ve müzik tutkunu olarak biliniyor.

1931 yılında Baf’ta doğan Kanatlı, ilkokulu Baf’ta ve Lefke’de okudu.

1949 yılında ise Kıbrıs İslam Lisesi’nden mezun olan Hüseyin Kanatlı, Güzelyurt’taki Öğretmen Koleji’ne girer ve 1951 yılında Binatlı’da öğretmen olarak meslek hayatına başlar. 1959 yılında radyoculuğa başlayan Kanatlı, hazırladığı müzik programlarının yanı sıra yaptığı tarihi ve milli programlar ile de tanınır.

Hüseyin Kanatlı 30 yıllık hizmetin ardından 1990 yılında BRT’den emekli oldu. Kanatlı’nın 2 kızı bulunuyor.