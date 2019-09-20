Radyo Vatan’ın 20’nci yaş gururu

Radyo Vatan, 20. Kuruluş Yılı’nı kutladı. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, bayrağı daha ileriye taşımak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı

Radyo Vatan’ın 20. Kuruluş Yılı’nı Lefkoşa’da Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda düzenlenen resepsiyonla kutladı. Gecede, Radyo Vatan'ın yayınlarına uzun yıllar katkı yapanlara plaket verildi ve 20’inci yıl pastası kesildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi meral Akıncı ile birlikte katıldığı resepsiyonda yaptığı konuşmada, Radyo Vatan’ın 20 yıl önceki kuruluş resepsiyonuna da katıldığını ve o zaman Başbakan Yardımcısı olduğunu anımsattı. Cumhurbaşkanı Akıncı “Kuruluşunda bulunmak nasip oldu. Şimdi 20. yılında bulunmak da nasip oldu. Radyo Vatan’a nice 20 yıllar, nice uzun yıllar diliyorum” ifadesini kullandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ise konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından 26 Temmuz 1999’da açılışı yapılan Radyo Vatan’ın kuruluş amacının olası doğal afet ve olağanüstü durumda halkın doğru şekilde bilgilendirilmesi ve etkin şekilde yönlendirilmesi olduğunu hatırlattı. Karakoç, sivil savunma radyolarının dünyadaki dijital gelişme ayak uydurarak modern bir yapıya kavuştuğunu ve birçok konuda halkı bilgilendirerek ilkeli yayıncılığı sürdürdüğünü vurguladı.

Karakoç, “Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bilgi, tecrübe ve teknik teçhizat ve altyapımızı daha çağdaş seviyeye çıkarmak ve bayrağı daha ileriye taşımak için üstlendiğimiz görevin bilincinde olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz “diye konuştu.

Radyo Vatan Müdürü Nediye Zeytincioğlu da tam 20 yıldır Kıbrıs Türk halkına doğru mesajlar vererek, eğitim, sağlık, mili ve manevi değerler, sosyal hayat ve kültür sanat konularında farkındalık yarattıklarını kaydetti.