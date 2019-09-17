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Radyo Vatan 20 yaşında

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Radyo Vatan 20 yaşında
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Kuzeyin Sesi Radyo Vatan 20 yaşında…
Radyo Vatan’ın 20. Kuruluş Yılı Resepsiyonu yarın saat 19.00’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında gerçekleştirilecek. 
Öte yandan Kuzeyin Sesi Radyo Vatan’ın 20. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya ve TRT İstanbul Radyosu Müdürü Kenan Bölükbaşı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nı ve Kuzeyin Sesi Radyo Vatan’ı ziyaret etti. 
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ile görüşen TRT yöneticileri, Radyo Vatan’ın 20. kuruluş yıldönümünü kutladı. 
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, Akçakaya ve Bölükbaşı nezdinde TRT’ye, uzun yıllardır Radyo Vatan’a gösterdikleri ilgi ve işbirliği dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti. 
TRT Radyo Dairesi Başkanı Akçakaya da, Radyo Vatan’ın 20. kuruluş yıldönümünü kutlayarak başarılar diledi ve bundan sonra da TRT olarak Radyo Vatan'a desteklerinin süreceğini belirtti. 

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