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Pure Touch Anti-Aging Clinic yenilendi

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Uzun bir süreden bu yana Girne’de hizmet vermekte olan Pure Touch Anti-Aging Clinic yenilen yeni dış görüntüsü ve bünyesine kattığı yeni sağlık ekipmanları Başbakan Ersin Tatar’ın da katıldığı bir törenle açıldı.

Pure Touch Anti-Aging Clinic yenilendi

 

Açılışta konuşan Başbakan Ersin Tatar, “Koralp ailesi, 300 bin Euro’luk bir yatırımı ile dünyadaki son teknolojik aletlerin de getirilmesi ile insanların hayatlarını kolaylaştıracak” dedi.

Açılışta konuşan Pure Touch Anti-Aging Clinic Merkezinin sahibi Dr. Maya Koralp, “5 yıldır profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Standart bir güzellik salonu kavramından çok uzaktayız. Alanında uzman, eğitimli çalışma arkadaşlarımla 23 adet Nano teknoloji cihazlarımız ile ortalama 90’a yakın işlem yapmaktayız. Tüm ürünlerimiz FDA ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Kliniğimizde teşhisten ozana güzellik üzerine tüm işlemler yapılmaktadır. Sağlığınız ve güzelliğiniz bizim için önemlidir” dedi.

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