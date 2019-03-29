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PTT matikler KKTC'de hizmete giriyor

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PTT matikler KKTC'de hizmete giriyor
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Posta Dairesi Müdürlüğü, 5 PTT matik (ATM) cihazının daha pazartesinden itibaren hizmete gireceğini duyurdu.

Posta Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, PTT matikler, Lefkoşa Terminal Yanı, Mağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi Merkez Kafeterya karşısı, Girne Ramadan Cemil Meydanı Baldöken Mezarlığı yanı, Güzelyurt-Lefke Yolu başlangıcı Sivil Savunma karşısı ve Gemikonağı Telefon Santrali önüne yerleştirilecek.

Açıklamada, PTT Bank ile anlaşmalı kurum ve kuruluşların ödemeleri ve ortak atm hizmetlerinin PTT matikler aracılığıyla gerçekleştirebileceği kaydedildi.

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