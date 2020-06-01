"Protokolün imzalanmasından hükümet ortağının bile haberi yok"

TDP Genel Başkanı Özyiğit, protokolün imzalanmasından hükümet ortağının bile haberinin olmadığını öne sürdü

TDP Genel Başkanı Özyiğit, yeri geldiğinde ülkenin, toplumun çıkarları için katkı istenebileceğini, bunun da hiç kuşkusuz tarihi ve kültürel bağlar olan kardeş ülke Türkiye’den isteneceğini kaydetti.

Özyiğit, öte yandan daha önce imzalanan protokollerin ülke insanını üretimden kopardığını söyledi.

Son imzalanan protokolün haberini Anadolu Ajansı’ndan aldıklarını dile getiren Özyiğit, protokolle ilgili daha önce konuşulmuş olsa da imzalanma haberini bu şekilde aldıklarını anlattı, protokolün imzalanmasından hükümet ortağının bile haberinin olmadığını öne sürdü.

Özyiğit, bir yandan bağımsız egemen KKTC denirken öte yandan bu protokolle “alt yönetim” olgusunun pekiştirildiğini iddia etti. TDP Genel Başkanı Özyiğit protokolle bütün yetkilerin devredildiğini öte yandan gelecek kaynağın da Cumhurbaşkanlığı seçimine kurban olmamasını diledi.