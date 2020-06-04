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“Protokolle Kooperatif Merkez Bankası özelleştirilecek”

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KOOP-SEN Genel Başkanı Mehmetali Güröz, mali protokol ile Kooperatif Merkez Bankası’nın özelleştirilmesinin hedeflendiğini savundu. 

“Protokolle Kooperatif Merkez Bankası özelleştirilecek”

KOOP-SEN Genel Başkanı Mehmetali Güröz, mali protokol ile Kooperatif Merkez Bankası’nın özelleştirilmesinin hedeflendiğini savundu. 
Güröz, bankanın devlet bankası olmadığını, özel yasa ile kurulduğunu söyleyerek, hiçbir banka protokolde yer almazken Kooperatif Merkez Bankası’nın adının geçmesini eleştirdi. 
Bankanın yapı ve organizasyonunun en iyi şekilde düzenlendiğini dile getiren Güröz, yeniden yapılandırma ile iştiraklerini uzaklaştırıp özelleştirmenin hedeflendiğini savundu. 
Güröz, yapılması gerekenin bankanın genel kurulunun gerçekleştirilerek, ortaklarına devredilmesi olduğunu söyledi. 
 

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