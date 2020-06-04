“Protokolle ekonomik yapı AKP hükümetinin emrine verildi”

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümeti arasında imzalanan ekonomik işbirliği protokolünü değerlendirdi.

BKP’den yapılan yazılı açıklamada, ekonomik protokolün, Kuzey Kıbrıs’taki ekonomik yapıyı tamamen Ankara’daki AKP hükümetinin emrine verdiği savunularak, “Gelinen aşamada Kuzey Kıbrıs,Türkiye’nin bir vilayetine dönüştürüldüğü” ileri sürüldü.

“İmzalanan ekonomik protokol, 2020 yılının sonuna kadar, kamuda maaşları ödemeye dönük” diyen BKP Merkez Yürütme Kurulu, “Kamu yatırımları ve reel sektöre ayrılan pay yok denecek kadar az” dedi.

Limanlar, Kooperatif Merkez Bankası, Elektrik ve Gaz gibi stratejik sektörlerde neo-liberalist özelleştirme politikalarının devam edeceğinin görüldüğünü de ileri süren BKP Merkez Yürütme Kurulu, “AKP, Türkiye ekonomisinde yarattığı yıkımın benzerini, Kuzey Kıbrıs’taki yandaşları sayesinde adım adım hayata geçirmektedir” ifadelerine yer verdi.

Kurtuluşun, üretimi hedefleyen kamucu sol politikalarda olduğunu vurgulayan BKP Merkez Yürütme Kurulu, barış, çözüm ve kendi kendini yönetme mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.