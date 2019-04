“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”

Başbakan Erhürman, nisan ayında teknik çalışmaların tamamlanacağını ve mayıs ayı içinde protokolün imzalanacağını dile getirdi

Başbakan Tufan Erhürman, Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü konusunda KKTC ve TC tarafının üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdiğini vurgulayarak, nisan ayında teknik çalışmaların tamamlanacağını ve mayıs ayı içinde protokolün imzalanacağını dile getirdi.

Erhürman, Türkiye’de başkanlık sistemine geçilmesi ile sistemde değişiklikler yaşandığını, teknik heyetle görüşmelerin yapıldığını, protokolde sona yaklaşıldığını, Türkiye ziyaretinde yapılan çalışmaların bir kez daha ele alındığını söyledi.

Protokol taslağı içindeki öngörülerin tartışma yarattığını söylemenin mümkün olmadığını, imzalanmamasının nedeninin de bu olmadığını dile getiren Erhürman, “ Protokol ile ilgili ‘anlaşamadığınız şeyler var’ derseniz gereksiz bir şaibeyi hem KKTC, hem de TC üzerine yıkmış olursunuz” dedi.

Erhürman, bu iddiaların hangi bilgiye dayanarak gündeme getirildiğini sorarak, bilgi yoksa neden iki taraf arasında sorun olduğundan protokol imzalanmadığına yönelik iddiaların gündeme getirildiğini sordu.

Erhürman, protokol görüşmelerinin kendisi tarafından yürütüldüğünü vurguladı.

Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü konusunda KKTC ve TC tarafının üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdiğini söyleyen Erhürman, bunun dışında bir bilgisi olan varsa açıklamasını istedi.

Bu konunun manipüle edilecek ve siyaset yapılacak bir konu olmadığını söyleyen Erhürman, yatırım konusunda TC kaynaklarına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Maliyenin iki müsteşarının teknik heyetlerde görev aldığını söyleyen Erhürman, döviz krizi, TC’deki sistem değişikliği ve seçimler nedeniyle doğal süreç içinde olunamadığını kaydetti.

Erhürman, TC’nin, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ve KKTC’nin üzerine düşeni her aşamada yaptığını belirtti.

Üç yıllık programlarda arzu edilen performansın ortaya konamadığını söyleyen Erhürman, somut içeriği ve gerçekleşebilecek hedefleri olması gerektiğini kaydetti. Erhürman, yapılan çalışmanın süreli bir çalışma olduğunu ifade etti.