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Protestocular şimdide Meclis önünde

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Protestocular şimdide Meclis önünde
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Afrika Gazetesi'ni protesto için toplanan eylemciler şimdide Meclis önüne giderek burada CTP milletvekili Doğuş Derya'yı protesto etmeye başladılar. Derya, Türkiye'nin afrin'e yaptığı harekatı sosyal medya hesabından protesto etmişti.

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