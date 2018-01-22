Protestocular şimdide Meclis önünde

Afrika Gazetesi'ni protesto için toplanan eylemciler şimdide Meclis önüne giderek burada CTP milletvekili Doğuş Derya'yı protesto etmeye başladılar. Derya, Türkiye'nin afrin'e yaptığı harekatı sosyal medya hesabından protesto etmişti.
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