Prostat ameliyatı için gittiler, koronavirüs oldukları belirlendi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, İskele İlçesinden 2 kişinin coronovirüs pozitif çıktığını canlı yayında açıkladı... Bu akşam Mağusa Hastanesine gelen Prostat ameliyatı olacak karı kocaya yapılan rutin testlerde coronavirüs pozitif çıktığını belirten Pilli, yaşları 82-78 olan karı kocanın ikisinin de hiç bir belirti göstermediğini söyledi. Bu kişilerin görüştükleri insanlar araştırılıyor.