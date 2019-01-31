Programlarımızın reklam fiyatları üst düzeyde

Şeker Sigorta’dan 114 bin TL reklam ücreti aldığı belirtilen TV program yapımcısı Mustafa Alkan, bu rakamın gerçeği yansıtmadığını iddia etti, ancak “Programlarımızın reklam fiyatları üst düzeydedir” dedi

Genç TV program yapımcısı ve sunucusu Mustafa Alkan, Şeker Sigorta Denetim Raporları'nda 114 bin TL reklam ücreti aldığı iddiasına yönelik açıklama yaptı.

Alkan, Şeker Sigorta Denetim Raporları'na yansıyan, şirketine yönelik ödemeyle ilgili "iki farklı televizyon programına, iki yıllık reklam ödemesi" olduğunu belirtti, 114,400 TL’lik rakamın da gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Alkan, gerçek rakamın ne kadar olduğu hakkında bilgi vermezken, "Şeker Sigorta'dan aldığım ödemelerle ilgili belgeler şahsımda mevcuttur" dedi.

Kıbrıs Genç TV'de "Er Meydanı" isimli programıyla tanınan Mustafa Alkan ayrıca "Gerek reklam verenler gerekse medya içerisindeki çoğu birey veya şirket programlarımızın reklam fiyatlarının üst düzeyde olduğunu ve bunun yıllardan beridir devam eden bir durum olduğunu bilmektedir" iddiasını ortaya koydu.

"Sadece seçilmiş bir kaç medya şirketinin raporda ve basında yer almasını da şahsımı itibarsızlaştırma girişimi olarak görmekteyim" diyen Mustafa Alkan, "Şahsımın herhangi bir hukuka aykırı işin içerisinde olması söz konusu değildir" görüşünü de ortaya koydu.

Mustafa Alkan'ın açıklaması şöyle:

“Bir süreden beridir '‘Şeker Sigorta Raporu’' olarak yayınlanan rapor ve haberlerde şahsıma ait Mustafa Alkan Estates&Consultancy isimli şirketin adı geçmektedir.

Hayatımın hiçbir döneminde yolsuzluk kelimesiyle adımın yan yana gelemeyeceğini bildiğimden ve emin olduğumdan dolayı aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunarım.

1- Dokuz sezondur aralıksız olarak yayınlanan televizyon programlarımız yerel televizyonlar içerisindeki en önemli programlardan olmuştur. Defalarca gazetelere manşet olmuş, diğer televizyon programlarında konuşulmuş hatta zaman zaman meclisin gündemini oluşturmuştur. Kamuoyunda yarattığı etki ve izlenilirlik malumunuzdur.

2- Programlarımız ülkenin en önemli şirketlerinin uzun yıllardan beridir reklam verdiği programlardır. Raporda adı geçen Şeker Sigorta da diğer bir çok basın yayın organına olduğu gibi programlarımıza da reklam vermiştir.

3- Şeker Sigorta sadece bir programımıza değil, iki programımıza ve bir yıl için değil, iki yıllık süre için reklamlar vermiştir. Bununla ilgili her türlü fatura ve makbuz ibraz edilmiş, şirketimin yıllık beyanlarında gösterilmiş ve vergisi de devlete son kuruşuna kadar ödenmiştir. Bu noktada son açıklanan vergi listelerinde de bana ait şirketin tüm KKTC vergi mükellefleri arasında 982. sırada olduğunu da gururla bilginize getiririm.

4- Raporda şirketime ödendiği gösterilen yaklaşık 114,400 TL’lik rakam gerçeği yansıtmamaktadır. Bu rakam kasten veya sehven yükseltilip, abartılarak rapora sokulmuştur. Şeker Sigorta'dan aldığım ödemelerle ilgili belgeler şahsımda mevcuttur. Bu yanlış rakamı içeren raporu hazırlayanlar ve yayanlarla ilgili her türlü hukuki hakkım mahfuzdur.

5- Şeker Sigorta, diğer bir çok devlet kurum ve kuruluşu gibi medya organlarına reklam vermektedir. Bugün dahi yazılı ve görsel basında devlet kurum ve kuruluşlarının verdiği reklamlar rahatça görülebilmektedir. Bu gayet doğal bir durumdur. Sadece seçilmiş bir kaç medya şirketinin raporda ve basında yer almasını da şahsımı itibarsızlaştırma girişimi olarak görmekteyim.

6- Gerek reklam verenler gerekse medya içerisindeki çoğu birey veya şirket programlarımızın reklam fiyatlarının üst düzeyde olduğunu ve bunun yıllardan beridir devam eden bir durum olduğunu bilmektedir. Yapmış olduğumuz programlar sıradan programlar değildir. Ücretlendirilmesi de kalitesine ve ulaştığı kitleye göre belirlenmektedir.

7- Raporun kamuoyuna yansımasının ardından, gerek raporu hazırlayanların gerekse yayanların hiçbir şekilde benimle temasa geçmediğini, bilgime başvurmadığını, şirketimle ilgili raporda yazanların doğruluğunu veya yanlışlığını bana sormadığını bilginize getiririm. Bunun hiçbir etik anlayışa sığmadığını da önemle vurgulamak isterim.

8- Programlarımızı izleyen ve takip eden herkes temiz toplum, hesap sorma ve hesap verme konularındaki hassasiyetlerimizi gayet iyi bilmektedir. Bu konularda tek bir adım dahi geri adım atmadığımızı ve atmayacağımızı önemle hatırlatırım.

9- Şahsımın herhangi bir hukuka aykırı işin içerisinde olması söz konusu değildir. Bu meyanda belirtmek isterim ki şirketimle ilgili her türlü bilgim ve belgelerim ile yaptığım işin hem yasallığını hem de etiğini ispat etmeye hazırım.

10- Konuyla ilgili tüm yasal haklarımı şu an için mahfuz tuttuğumu belirtir, gerekli görmem halinde yeni açıklamalar yapmaktan ve hukuki adımlar atmaktan geri durmayacağımı bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla, Mustafa Alkan””