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“Programatik dijital reklam” artık KKTC’de

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“Programatik dijital reklam” artık KKTC’de
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Birinci Grubu bünyesinde bulunan Convergence MedyaLtd ile İstanbul merkezli SGM Dijital arasında yeni bir dijital reklam pazarlama modeli için ortaklık anlaşması imzalandı.

Mayıs 2018 itibariyle, adada bulunan markalara “programatik dijital reklam” hizmetleri veriliyor olacak.

Böylece markalar hem Kıbrıs hem de tüm dünyada ulaşmak istedikleri kitlelere kolayca erişim sağlayarak hizmetlerini tanıtma fırsatı bulacak. Hedefleme teknikleriyle markanın doğru kitleye ulaşmasını ve reklamın verimliliğini arttıracak sistem, bütün bunları milisaniyeler içinde ve gerçek zamanlı olarak yapıyor olacak.

Theadx paneli üzerinden gerçekleşecek hizmet, potansiyel müşterilerinizin davranışlarını çerezler aracılığıyla takip ederek onlara ait verileri toplamanızı sağlayacak. Elde ettiğiniz bu verileri reklamınızı kime denk gelirse değil, siz kime görünmesini isterseniz o kullanıcının karşısına çıkaracak. Böylece mesaj tam da olması gereken yerde ve zamanda ürününüze ya da hizmetinize ihtiyacı olan gerçek müşterilerinizle buluşacak. Bu sayede markalar daha az harcayarak akıllı, verimli, hızlı ve etkili reklamcılıkla hedefi tam 12’den vurmuş olacak.

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