Pressoterapi yaptıran diyetisyene men cezası

Diyetisyenler Birliği tarafından, danışanlarına pressoterapi yaptırdığı gerekçesiyle uyarı verilen bir diyetisyen, bu uyarılara uymadığı gerekçesiyle bir aylığına meslekten men edildi

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği, Diyetisyenler Birliği Yasası’na aykırı hareket eden bir diyetisyenin 1 aylığına meslekten men edildiğini duyurarak, Spor Dairesi’ne “Yetkileri olmadan beslenme programı yazan, yağ yakıcı ilaçlar, amino asit ve protein tozu öneren spor salonu antrenörlerini de denetleyin” çağrısı yaptı.

Diyetisyen olmadığı halde diyet yazdığını tespit ettikleri kişileri Adli Şubeye şikayet edeceklerini bildiren Diyetisyenler Birliği, tüzüklerinin de bir an önce Bakanlar Kurulu’ndan geçmesini talep etti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Diyetisyenler Birliği yönetimi, “Kilo kaybının kalıcı olması için sağlıklı yaşam biçimini alışkanlık haline getirin” çağrısı yaptı.

DANIŞANLARINA PRESSOTERAPİ YAPTIRAN DİYETİSYENE DİSİPLİN KURULU KARARI

Diyetisyenler Birliği Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Diyetisyenler birliği 27/2017 sayılı yasasına dayanarak, yasanın 28. Maddesinin 3. fıkrasının F bendinde belirtildiği üzere ‘mesleğin uygulanması sırasında bu yasanın yetki vermediği herhangi bir konuda hizmet vermek’ suçundan bir üyemiz 10 Aralık 2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile meslekten geçici men cezası almıştır. Başka bir meslek grubunun şikayeti üzerine danışanlarına pressoterapi yaptırdığı gerekçesiyle uyarıda bulunulan Lefkoşa bölgesindeki üyemiz uyarıları dikkate almadığı ve uygulamalarına devam ettiği için ceza alması disiplin kurulu tarafından uygun görülmüş ve cezası şahsına tebliğ edilmiştir.”

“SPOR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DE AYNI HASSASİYETİ GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ”

“Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği olarak biz üzerimize düşen görevleri hassasiyetle yerine getiriyoruz” denilen açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Özellikle Spor Dairesi Müdürlüğü’nün de aynı hassasiyeti gösterip yetkileri olmadığı halde ve suç olduğunu bildikleri halde beslenme programı yazan ve izinsiz şekilde yağ yakıcı ilaçlar, amino asit tabletleri öneren, kişinin yaşı veya sağlık durumuna dikkat etmeksizin protein tozları öneren spor salonu antrenörlerinin denetlenmesini bekliyoruz. Diyetisyen olmadığı halde diyet yazdığını tespit ettiğimiz kişileri de Adli Şubeye şikayet edeceğimizi bildirmek istiyoruz. Ayrıca şu anda Sağlık Bakanlığı’na teslim ettiğimiz yasamıza bağlı olması gereken tüzüklerin de bir an önce Bakanlar Kurulundan geçmesi için hızlı davranılması gerektiğini de vurgulamak istiyoruz.”

“SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİNİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN”

Yazılı açıklamasında, halka da çağrı yapan Diyetisyenler Birliği yönetimi şunları kaydetti:

“Özellikle halkımızın hızlı kilo verme vaatlerine kanıp sağlıklarını bozmamak için sadece diyetisyenden diyet veya beslenme programı almaları gerektiğini ve kilo kaybının kalıcı olması için sağlıklı yaşam biçimini alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini önemle duyurmak istiyoruz.”

PRESSOTERAPİ NEDİR?

Pressoterapi (Lenf Drenaj), göğüs bölgesinden ayaklara kadar kişinin tüm vücudu saran bir hava tulumu ile uygulanan ve özel programlara göre belirlenmiş basınç yoluyla vücuttaki lenf akımını ve kan dolaşımını arttıran bir masaj yöntemidir. Özellikle Karboksiterapi, Mezoterapi ile Lipoliz gibi bölgesel incelme ve selülit tedavileri ile birlikte uygulanabilir.

Kişinin beklentileri ve hekimin tespitleri doğrultusunda Pressoterapi (Lenf Drenaj) uygulamasının planı belirlenir. Hastaya, göğüs bölgesinden ayaklarına kadar tüm vücudunu saran Pressoterapi (Lenf Drenaj) hava tulumu giydirilir. Farklı bölümlerden oluşan hava tulumunun belli bir sıra ile şişip inen kontrollü ve ritmik hareket mekanizması ile tedaviyi sağlayan basınç terapisi vücuda sağlanır.