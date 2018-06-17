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Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi

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Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
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Ülkemize bugün Prag’tan doğrudan uçuşla gelen ambulans uçak bir ilki gerçekleştirdi. Ülkemizde bulunan Çek vatandaşının geçirdiği rahatsızlık ertesinde ambulans uçağın Ercan’a doğrudan uçuş yapması için ülkemiz makamlarına yaptığı başvuru koordineli bir şekilde işbirliğiyle gerekli izinler verilerek yapıldı.

Bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay konuyu şu şekilde aktardı:

“Bugün Prag’tan (Çekya-eski adıyla Çek Cumhuriyeti) bir ambulans uçak verdiğimiz izinle Ercan’a doğrudan uçuş gerçekleştirdi. Ülkemizde bulunan Çek vatandaşının geçirdiği rahatsızlık ertesinde ambulans uçağın Ercan’a doğrudan uçuş yapması için tarafımıza başvuruda bulunuldu.

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi yetkilileri ile Dışişleri Bakanlığı olarak işbirliği halinde gerekli işlemleri tamamladık. Az önce bahse konu hasta ambulans uçağa bindirilerek yine doğrudan uçuş şeklinde ülkesine, Prag’a gönderildi. Çekya’nın Kıbrıs’ta bulunan temsilcilerine de bu konuda bilgi veriyoruz.

Biz hükümet olarak özellikle hastalık, kayıplar benzeri insani konularda ve uluslararası suçlardan arananların yakalanması ve iadesi benzeri konularda uluslararası toplumla işbirliği yapmaya her zaman açık olacağız. Bunu bir medeniyet göstergesi olarak alıyoruz ve tüm uluslararası aktörlerle işbirliğine açık olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Tanınır yahut tanınmaz burada bir devlet varsa ki vardır, bunun gereğini yerine getirmek durumundayız, hem de her konuda. 
Bazen adımlar küçük de olsa yol alınır ve önemli olan da budur…”

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