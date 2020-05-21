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Pozitif vaka yok

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Pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte toplam 105  test yapıldığını, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pilli, bugün Covid-19 testlerinin, ateş ve öksürük polikliniklerine giden vakalara, gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına yapıldığını açıkladı.  

Bakan Pilli'nin açıklaması şöyle: 

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 105   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 30.902

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok.”

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