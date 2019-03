Pozitif enerji saçıldı

Dünya Down Sendromu Günü kapsamında Dereboyu’nda “Çorabını Gey da Gel” adlı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Devlet yetkilileri ise Down sendromlu gençlere restoranda bir araya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında; “Çorabını Gey da Gel” adlı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

LTB tarafından bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen etkinlikte giyilen renkli çoraplarla down sendromunun gerçek sevgiye engel olmayacağı mesajı verildi.

Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın da katıldığı yürüyüş için saat 18:00’de Dereboyu’nda (Eski Pronto Çemberi) toplanıldı ve Kuğulu Park’a doğru yürüyüşe geçildi.

Yürüyüşün ardından Caravan Blue sahne aldı ve dans gösterileri sunuldu.

Öte yandan Devlet ve hükümet yetkilileri dün Down sendromlu gençlerin misafiri oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Little Italy işbirliğinde “Bir kromozom farkla öndeyiz” sloganıyla Little Italy’de düzenlenen, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ve kabine üyelerinin de katıldığı etkinliğin ana temasını “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” oluşturdu.

Lefkoşa’daki Little Italy restoranı dün 14.30-18. 00 saatleri arasında Down sendromlu gençlere emanet edildi.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümüne Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Filiz Besim katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, misafirleri kapıda karşıladı. Gençler, servisleri devlet ve hükümet yetkilileri için açtı, onlar için pizza yaptı.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte gençler konuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Down sendromlu gençlerin kabine üyeleriyle diyalogları tebessüme, zaman zaman kahkahaya neden oldu.

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler günle ilgili açıklama yaptı.

Erhürman, “Güzel bir etkinlik. Bakanlar Kurulu olarak buradayız. Son derece sevgi dolu bu gençlerle birlikte olmak bize de pozitif enerjiyle donattı” dedi.

Erhürman, bu etkinlikte Down sendromlu gençlerin neler başarabileceğini, bu işlerde ne kadar ehil olduklarını gösterdiğini belirterek, doğru uygulamaların ve yönlendirmenin önemime işaret etti.