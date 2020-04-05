banner411
banner69
Özçelik, korona virüse karşı mücadeleyi seramiğe yansıttı
Özçelik, korona virüse karşı mücadeleyi seramiğe yansıttı
9 0
"Tüm zorluklara rağmen, üretimin devam etmesi önemli"
11 0
 
Hentbol camiasında ortak görüş yok
Hentbol camiasında ortak görüş yok
37 0
Meslek liseleri maske üretimine başladı
Meslek liseleri maske üretimine başladı
48 0
24 0
26 0
85 0
banner374

Posta ve Trafik Daireleri hizmet vermeye başlıyor

banner27

Posta ve Trafik Daireleri hizmet vermeye başlıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, yarından  itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı araç seyrüsefer ödemelerinin online yapılabilmeye devam ettiğini, online işlem yapamayan vatandaşlar için ise Lefkoşa merkez ve ilçelerdeki şubelerin yarından itibaren açık olacağını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ödemelerini online yapabilen vatandaşlardan şubelere gitmemesi istendi. 

Öte yandan Posta Dairesi Müdürlüğü’nün, Lefkoşa Merkez ve 6 ilçedeki şubeleri de yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Şubelerden sadece havale alımı ve gönderimi ile damga pulu satışı yapılabilecek, posta gönderimi yapılamayacak. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.