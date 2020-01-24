Posta ücretleri yüzde 10 zamlanıyor

Posta ücretlerine 3 Şubat’tan geçerli olmak üzere yüzde 10 artış geliyor.

Yeni ücretlerin düzenlendiği “1991 Postalar (Genel Posta Ücretleri) (Değişiklik) Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı.

TAK muhabirinin Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler’den aldığı bilgiye göre, yeni tüzükle halen uygulanan fiyatlara yüzde 10 civarında artış getirildi.

3 Şubat’ta uygulanmaya başlanacak yeni tüzüğe göre 20 grama kadar olan mektuplar yurt içine 1.75 TL’ye, Türkiye’ye 2.60 TL’ye ve üçüncü ülkelere de 5.50 TL’ye gönderilebilecek.

250 grama kadar küçük paketlerin ücreti yurt içi ve Türkiye için 6.20 TL, üçüncü ülkeler için 11.25 TL; 1 kiloluk paketlerin ücreti ise yurt içi ve Türkiye için 10 TL, üçüncü ülkeler için 34.50 TL olacak.

1 kiloluk kolilerin yurt içi posta ücreti 9 TL, Türkiye’ye gönderilme ücreti 18 TL, diğer ülkelere gönderilme ücreti ise 19.50 TL’ye yükseldi. Sonraki her kilo başına yurt içi için 1.10 TL, Türkiye için 2.75 TL ve diğer ülkeler için de 4.25 TL ödenmesi gerekiyor.

Zamlı rakamlarla, taahhütlü mektup ücretleri de 5.50 TL’den başlayacak.

Yurt içine acele posta servisiyle gönderilecek 50 grama kadar ağırlıktaki mektuplar 13.50 TL’ye; bir kiloluk mektuplar ise 15.50 TL’ye alıcısına ulaşabilecek.

Türkiye’ye 500 grama kadarki gönderiler acele posta servisiyle 35 TL’ye gönderilecek. Ağırlık arttıkça fiyat da yükseliyor. Üçüncü ülkelere acele posta servisinin bedeli ise ülkenin uzaklığına göre 82.5 TL ile 132 TL arasında değişiyor.

Posta abone kutusu ücretleri 1 Ocak’tan itibaren artışlı hesaplanacak. Buna göre küçük posta kutuları için 50 TL, büyük posta kutuları için ise 55 TL ödenecek.