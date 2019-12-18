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Posta'dan Şehitler Haftasına özel tarih damgası

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Posta Dairesi, “21-25 Aralık Şehitler Haftası” dolayısıyla, gönderilere özel tarih damgası tatbik edecek.

Posta'dan Şehitler Haftasına özel tarih damgası

   

Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler’in açıklamasına göre, özel tarih damgası tatbiki, 23 Aralık Pazartesi günü yapılacak.
Özel tarih damgası, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke posta merkezlerinde, giden posta gönderilerinde pulun üzerine, gelen posta gönderilerinde ise ön yüzeye vurulacak.
 

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