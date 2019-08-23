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Posta Dairesi'nden açıklama

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü, posta gönderilerinde yaşanan sorunun giderilmesi için gerekli girişimlerin yapıldığını açıkladı.

Posta Dairesi'nden açıklama
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Posta Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkede varışlı ve çıkışlı posta gönderilerinin alıcıya tesliminde bir süreden beridir, Kurban Bayramı’nda yaşanan yoğunluk ve Türkiye’deki gümrük mevzuatının değişmesiyle birlikte tüm posta gönderilerinin gümrük kontrolüne tabi olması nedeniyle sorun yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul’da bulunan Uluslararası Posta İşleme Merkezi ve Uluslararası Koli İşleme Merkezi kaynaklı sorunların mümkün olan en kısa sürede giderilmesi ve KKTC varış ve çıkışlı posta gönderilerinin transit (posta) olarak değerlendirilmesi hususunda bakanlığın gerekli girişimleri yaptığı belirtildi.

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