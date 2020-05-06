Posta Dairesi açılıyor

Posta Dairesi Müdürlüğü bugünden itibaren tüm ilçelerde hizmete başlıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Posta Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı tüm ilçe merkez şubelerinde (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke) bugünden itibaren (06.05.2020) hafta içi her gün 08:30-13:00 saatleri arasında havale ve pul satışının başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Paket posta şubelerimizde bulunan ve Covid-19 salgını dolayısı ile teslim alınamayan küçük paket ve koliler ise yine yarından itibaren 09:00-12:00 saatleri arasında randevu usulü ile paket sahipleri tarafından teslim alınabilecektir. Randevu saatleri, ilgili şubeler tarafından SMS olarak paket sahiplerine bildirilecektir.

11 Mayıs 2020 Pazartesi itibarıyla merkez ve paket posta şubelerine ek olarak tüm posta şubeleri 08:15-14:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır.

Uçak seferlerinin henüz başlamamış olmasından dolayı posta gönderileri Türkiye ile ülkemiz arasında sadece deniz yolu ile taşınacaktır. Bundan dolayı, posta gönderileri teslimatında bir süre daha gecikmeler yaşanabilecektir.

Posta merkezlerimizde, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sosyal mesafe ve tüm hijyen kuralları eksiksiz olarak uygulanmaktadır. Hizmet verecek olan posta merkezlerine maskesiz girişe müsaade edilmeyecektir.

Ülkemizde hizmet veren özel kargo şirketleri haftada bir defa Türkiye’den posta gönderisi getirmekte ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. İnternet üzerinden alışveriş yapmak isteyenler ilgili firmalardan detaylı bilgi alabilirler.”

