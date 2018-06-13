banner107
Zehir saçan hayvanlar
Zehir saçan hayvanlar
7 0
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
604 0
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
90 0
Zirvede güç birliği
Zirvede güç birliği
25 0
“İptale anlam veremedik”
“İptale anlam veremedik”
41 0
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
39 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
256 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
120 0
banner82
banner147

Posta Dairesi, “2018 FİFA Dünya Kupası Rusya” pul serisi çıkardı

banner27

Posta Dairesi, “2018 FİFA Dünya Kupası Rusya” pul serisi çıkardı
banner137

Posta Dairesi, “2018 FİFA Dünya Kupası Rusya” konulu anma pul serisi çıkardı. 
1.50 TL’lik iki puldan oluşan anma pul serisi, yarın satışa sunulacak. Pul serisiyle birlikte ilk gün zarfı da satışa çıkarılacak.
Posta Dairesi  Müdürü Sövüda Tabak, yaptığı açıklamada, “2018 FİFA Dünya Kupası Rusya” konulu anma pul serisinin, Müdürlüğünce Bolan Dijital Baskı Ltd’de baskı yapılıp, perforesi Devlet Basımevi’nde gerçekleştirildiğini belirtti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.