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Pos cihazları ve ATM’ler’de büyük tehlike: Virüs bankası gibi

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Ölümcül koronavirüsün banknotlardan ziyade ATM ve pos cihazları üzerinden daha çok yayıldığı ortaya çıktı

Pos cihazları ve ATM’ler’de büyük tehlike: Virüs bankası gibi

Dünya bankalarının çatısı konumunda olan “Bank of International Settlements”, koronavirüs özelinde yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı.

Ölümcül koronavirüsün banknotlardan ziyade ATM ve pos cihazları üzerinden daha çok yayıldığı ortaya çıktı

Son günlerde sıkça tartışılan ‘Salgının nakit paralar üzerinden yayıldığı’ iddiaları üzerine de yoğunlaşan raporun sonuçlarına göre, virüs banknotlardan ziyade ATM ve pos cihazları üzerinden daha çok yayılıyor. 

UZMANLAR TEDBİR İSTİYOR

Banka ATM’leri günlük olarak binlerce kişi tarafından kullanılıyor. ATM kapıları, pos cihazları ve atm ekranı gibi alanlarda vatandaşların mutlaka tedbirli olmaları, bir kullanımlık ıslak mendil, eldiven gibi koruyucu tedbirler mutlaka alınmalı. Bu alanlara dokunanlar ellerini mutlaka iyi yıkamalı. İşlem yaptıktan sonra elllerini yüzlerine sürmemeli.” denildi.

Marketlerde kasiyerler kulllandıkları eldivenlerinde tehlike saçtığını belirten uzmanlar aynı eldiveni yüzlerce kişiye kullanan kasiyerler kullandıkları pos cihazlarına virüs bulaştırabilir buna dikkat edilmesinin hayati önem arz ettiği belirtildi.

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