Portekiz'den Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 15 bin Euro yardım

Portekiz hükümetinin, Kıbrıs’ta iki toplum arasında meydana gelen olaylarda kayıp olanların akıbetinin araştırılması, gömü yerlerinin bulunması, kalıntılarının çıkarılıp kimliklendirilerek ailelere teslimi projesini sürdüren Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (CMP) 15 bin Euro yardımda bulunduğu bildirildi.

Komite’den yapılan açıklamada, Portekiz katkısının Komite’nin görevini sürdürmede ve bulabileceği en faza sayıda kayıp kalıntısını bulmasına yardımcı olacağına vurgu yapıldı. Açıklamada bağışçıların desteğiyle konuya ilişkin çalışmalarını sürdürebilen Komite’nin bugüne dek Kıbrıs’ın her iki kesiminden toplam 856 kayıp şahsın kalıntılarına ulaştığı ve kimliklendirerek, cenaze işlemleri için ailelere teslim ettiği de ifade edildi.