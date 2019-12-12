Polisten Sürücülere Uyarı!

Ülkemizi etkisi altına alan sağnak yağış nedeniyle, İskele - Karpaz Anayolunun , Bahçeler mevkii ile Tuzluca kavşakları arası, İskele - Ardahan Anayolu ve Kaplıca - Büyükkonuk Anayolu üzerinde yol içerisine yağmur suları ve bunun etkisiyle yer yer torak ve taşlar akmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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