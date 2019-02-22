Polisten sürücülere buzlanma uyarısı

Polis Genel Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre, Büyükkonuk - Kaplıca arası yoğun dolu yağışı nedeniyle yolda buzlanma meydana geldi. Polis bu yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.
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