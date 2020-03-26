Polisten Sokağa Çıkma Emirnamesi ile ilgili duyuru

Polis Genel Müdürlüğü, Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi uyarınca, devlet dairesine, markete, kasaba, bankaya ve eczaneye gitmek isteyenlerin izin almasına gerek olmadığını hatırlattı.

Polis merkezlerine en çok sorulan bu yöndeki sorular için duyuru yayımlayan Polis Genel Müdürlüğü, halkın temel ihtiyaçlarını evlerine en yakın yerlerden en kısa sürede tamamlayarak evlerine dönmesi istendi.

Polis merkezlerinin telefonlarının ve WhatsApp mesaj hattının bu konuda/ gereksiz meşgul edildiği bildirilen açıklamada, "Bugün yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle birçok vatandaşımızın çağrılarına cevap verilememiştir. İhtiyaçlı olan vatandaşlarımıza cevap verebilmek için bu konuya dikkat edilmesi önemle rica olunur" denildi.