banner411
banner69
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
36 0
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
39 0
 
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
20 0
13 0
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
26 0
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
94 0
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
1.3B 0
banner374

Polisten Sokağa Çıkma Emirnamesi ile ilgili duyuru

banner27

Polisten Sokağa Çıkma Emirnamesi ile ilgili duyuru

Polis Genel Müdürlüğü, Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi uyarınca, devlet dairesine, markete, kasaba, bankaya ve eczaneye gitmek isteyenlerin izin almasına gerek olmadığını hatırlattı.

Polis merkezlerine en çok sorulan bu yöndeki sorular için duyuru yayımlayan Polis Genel Müdürlüğü, halkın temel ihtiyaçlarını evlerine en yakın yerlerden en kısa sürede tamamlayarak evlerine dönmesi istendi.

Polis merkezlerinin telefonlarının ve WhatsApp mesaj hattının bu konuda/ gereksiz meşgul edildiği bildirilen açıklamada, "Bugün yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle birçok vatandaşımızın çağrılarına cevap verilememiştir. İhtiyaçlı olan vatandaşlarımıza cevap verebilmek için bu konuya dikkat edilmesi önemle rica olunur" denildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.