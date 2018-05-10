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Polisten Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı’na destek

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Polisten Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı’na destek
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Ülkemizin yerli kuruluşlarından olan Mardo Dondurmaları’nın başlatmış olduğu ‘1 top dondurma bir umut’ adı altındaki Kemal Saraçoğlu Kanserle Savaş ve Lözemili Çocuklar Vakfı’na destek kampanyası ülke genelinde sürüyor.

Bu kampanya çerçevesinde dün Polis Genel Müdürlüğü’nde çalışan polislerde Mardo Dondurmaları’na bağlı gezici dondurmacıdan top top dondurmalar alarak katkıda bulundular.

22 Nisan – 22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu kampanyaya destek olmak isteyen kişi veya kuruluşların topu 2 TL’den dondurma alarak katkıda bulunabileceği bildirildi.

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